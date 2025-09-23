In über 90 Ländern seit Wochen auf Platz 1: Dieser Crime-Thriller ist eine Streaming-Sensation

Seit Anfang September tummelt sich dieser Crime-Thriller in den Streaming-Charts. Es handelt sich um die Neuverfilmung einer spannenden Kriminalgeschichte mit großem moralischem Dilemma.

Weit abseits von Netflix, Amazon und Co. hat Apple TV+ Anfang des Monats einen neuen Film veröffentlicht, der eine der bis dato spannendsten Eigenproduktionen des Streaming-Diensts darstellt: Highest 2 Lowest. Inszeniert wurde der Crime-Thriller nämlich von niemand Geringerem als dem gefeierten Regisseur Spike Lee.

Highest 2 Lowest: Crime-Thriller ungeschlagen in den Streaming-Charts bei Apple TV+

Im Mai feierte der Film seine Premiere bei den Filmfestspielen von Cannes. Danach verschwand er allerdings von der Bildfläche und tauchte erst viele Monate später im Stream wieder auf: Seit dem 5. September 2025 könnt ihr Highest 2 Lowest bei Apple TV+ im Abo schauen. Dort entpuppte er sich auch als absoluter Chart-Stürmer.

Mitunter rangierte Highest 2 Lowest in 100 Ländern auf Platz 1 der Streaming-Charts bei Apple TV+. Inzwischen sind es nur noch 91 Regionen, in denen Lees jüngste Regiearbeit die Spitzenposition für sich beanspruchen kann, wie aus den Statistiken von FlixPatrol hervorgeht. Doch das ist nach wie vor ein beachtlicher Wert.

Hier könnt ihr den Trailer zu Highest 2 Lowest schauen:

Highest 2 Lowest - Trailer (English) HD

Highest 2 Lowest wurde lose von Akira Kurosawa Meisterwerk Zwischen Himmel und Hölle inspiriert, das wiederum auf dem Roman King's Ransom von Ed McBain basiert. Die Geschichte entführt ins New York der Gegenwart und erzählt von einem Plattenmogul, dessen Imperium am Bröckeln ist: David King.

Die von Denzel Washington gespielte Hauptfigur kommt in eine knifflige Situation: Als sein Sohn entführt wird, muss er eine Summe aufbringen, die er sich in Anbetracht des sehr schlecht laufenden Geschäfts nicht leisten kann. Doch hier geht es um seine Familie, also King entschlossen, alle notwendigen Schritte in die Wege zu leiten.

Wie sich kurz darauf herausstellt, wurde jedoch gar nicht Kings Sohn, sondern der Sohn seines Chauffeurs entführt. Aus dieser Prämisse ergibt sich ein moralisches Dilemma, das Spike Lee in einer einnehmenden Mischung aus Melodram und Crime-Thriller erzählt, inklusive jeder Menge Musik auf der Tonspur – und der Welt des Films.

Von Netflix zu Apple TV+: Regisseur Spike Lee hat bereits mehrere Streaming-Hits gelandet

Für Apple TV+ ist Highest 2 Lowest nicht nur aufgrund der Chart-Platzierung ein wertvoller Film. Der Streamer konnte sich mit dem Titel exklusiv ein neues Werk von Spike Lee sichern. Bereits in der Vergangenheit hat Apple großes Interesse daran gezeigt, mit prestigeträchtigen Filmemachern wie Martin Scorsese zusammenzuarbeiten.

Lee ist Streaming-Diensten gegenüber generell sehr aufgeschlossen. Vor fünf Jahren war er mit Da 5 Bloods bei Netflix vertreten, wo er 2017 auch eine Neuauflage seines Debütfilms in Serienform präsentierte: Nola Darling. Zudem hat Lee eine Episode der Doku-Serie Hurrikan Katrina: Leben nach der Sintflut bei Netflix inszeniert.

Highest 2 Lowest könnt ihr bei Apple TV+ im Abo streamen. Darüber hinaus steht der Film im Apple-Channel bei Amazon Prime Video als Stream zur Verfügung. Es ist nicht davon auszugehen, dass er physisch fürs Heimkino erscheint.