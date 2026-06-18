In vier Tagen über 13 Millionen Instagram-Follower: So wurde dieser Spieler zum weltweiten WM-Phänomen 2026

Er ist wohl das absolute Phänomen der Fußball-WM 2026: Kap Verdes Torhüter Vozinha wurde über Nacht zum weltweiten Social-Media-Star! Warum der Keeper so durch die Decke geht und wie viele Millionen Follower er bereits hat? Das verraten wir euch hier.

Erst vor einer Woche startete die Fußball-WM in Mexiko, Kanada und den USA – und schon nach wenigen Spieltagen sind alle Augen auf einen ganz bestimmten Mann gerichtet: Kap Verdes Torhüter Vozinha avancierte praktisch über Nacht zum absoluten Internet-Phänomen! Mit seinen sensationellen Paraden und einer zutiefst emotionalen Geschichte spielte sich der Keeper im Sturm in die Herzen der weltweiten Fußballfans.

Kap Verde lässt Spanien alt aussehen: Torhüter Vozinha rettet den Verein über 90 Minuten

Am Montag (15. Juni) stand das erste Match der Gruppe H an: In Atlanta traf Spanien auf Kap Verde. Als amtierende Europameister gingen die Spanier natürlich als haushoher Favorit in die Partie – doch sie hatten die Rechnung ohne den Underdog gemacht.

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Das Spiel endete sensationell mit 0:0, wodurch sich Kap Verde den ersten historischen Punkt sichern konnte. Dass die Mannschaft gegen den Top-Favoriten standhielt, hatte sie vor allem einem Mann zu verdanken: Torwart Vozinha (mit bürgerlichem Namen Josimar José Evora Dias). Der Keeper legte eine absolute Glanzparade nach der anderen hin und ließ den spanischen Weltstars nicht den Hauch einer Chance, den Ball im Netz unterzubringen. Damit bescherte Vozinha seinem Land nicht nur einen unvergesslichen Abend, sondern sicherte sich auch selbst seinen Platz in den WM-Geschichtsbüchern. Von der Fifa wurde er als bester Spieler des Spiels ausgezeichnet.

Millionen Menschen wollen wissen: Wer ist Vozinha?

Mit dieser epischen Leistung wurde er nicht nur zum Helden seines Landes, sondern spielte sich auch in die Herzen von Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Der 40-Jährige avancierte nach dem Abpfiff über Nacht zum absoluten Internet-Phänomen – jeder will plötzlich wissen, wer der kapverdische Keeper eigentlich ist. Vor der Partie gegen Spanien folgten dem Profikicker auf Instagram gerade einmal knapp 45.000 User*innen. Direkt nach dem Spiel knackte er bereits die magische Millionenmarke. Mittlerweile (Stand: 18. Juni) folgen Vozinha auf der Plattform unglaubliche 13,3 Millionen Menschen!

Nach dem Schlusspfiff gegen Spanien brachen bei Vozinha alle Dämme: Er brach noch auf dem Platz in Tränen aus. Allerdings nicht wegen seiner überragenden sportlichen Leistung. In einem emotionalen Interview kurz nach der Partie erklärte er sichtlich bewegt: "Ich habe wegen meiner Großeltern geweint." Der Torhüter sei bei ihnen aufgewachsen, vor wenigen Jahren seien sie verstorben. "Sie haben alles für mich getan."

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Danach wurde es sogar noch rührender, denn der Sportler berichtete, dass seine Mutter bei seinem geschichtsträchtigen Auftritt nicht im Stadion sein konnte: "Sie konnte heute nicht hier sein, weil wir die Kaution für das Visum nicht rechtzeitig zahlen konnten." Aktuell soll es bereits erste Bemühungen der US-Regierung geben, das ganz schnell zu ändern, damit seine Mama beim nächsten Spiel live auf der Tribüne sitzen kann.



