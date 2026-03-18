Iñaki Godoy wurde mit One Piece zum Netflix-Superstar – niemand erinnert sich an seine Sci-Fi-Serie von 2022, die sofort eingestellt wurde

Vor dem großen Durchbruch wirken viele Schauspieler häufig an kleineren Projekten mit. Bei One Piece-Star Iñaki Godoy und seiner vergessenen Sci-Fi-Serie war das nicht anders.

Staffel 2 von One Piece ist da und die Strohhutbande ist wieder in aller Munde. Seit Folge 1 sind die Fans begeistert von der treffenden Besetzung. Allen voran der Mann, der den Piratenkapitän Monkey D. Ruffy spielt: Iñaki Godoy. Der mexikanische Schauspieler trifft das Herz und den Geist des künftigen Königs der Piraten so gut, dass man gerne mal vergisst, welche Rollen er zuvor schon gespielt hat – wenn man überhaupt mitbekommen hat, dass Ruffy nicht seine erste Rolle ist.

Iñaki Godoy hat vor One Piece nur wenig andere Rollen gespielt

Die Filmographie von Iñaki Godoy ist tatsächlich recht übersichtlich. Seit 2016 hat er zunächst ein paar Gastauftritte in mexikanischen Serien gehabt, war aber mehrere Jahre auch in der Stammbesetzung der Thrillerserie La querida del Centauro zu sehen. Mit Wer hat Sara ermordet? arbeitete er schließlich erstmals mit Netflix zusammen. Die Nebenrolle in der Serie war der Startpunkt für die Zusammenarbeit, die bereits im Jahr darauf fortgesetzt wurde.

2022 erschien mit The Imperfects eine kanadische Sci-Fi-Serie, in der Godoy auch schon Superkräfteluft schnuppern konnte. Darin spielte er einen von drei jungen Menschen, die durch eine experimentelle Gentherapie in Monster verwandelt wurden.

In The Imperfects wurde Iñaki Godoy zum Monster – doch die Serie wurde nach nur einer Staffel abgesetzt

In The Imperfects geht es um drei Menschen in ihren 20ern. Durch Experimente verwandeln sie sich in Monster. So wird aus Juan (Godoy) ein werwolfähnlicher Chupacabra, aus Tilda (Morgan Taylor Campbell) eine kreischende Banshee und Abbi (Rhianna Jagpal) wird zum verführerischen Sukkubus. Gemeinsam wollen sie sich an dem verantwortlichen Wissenschaftler Dr. Alex Sarkov (Rhys Nicholson) rächen. Seht den Trailer:

The Imperfects - S01 Trailer (English) HD

Mit der Mischung aus unfreiwilligen Kräften und Coming-of-Age-Story der Protagonist:innen gehört The Imperfects zu den X-Men-ähnlichen Projekten. Wie Giant Freaking Robot feststellte, werden solche Serien häufig frühzeitig von Seiten der Sender und Studios beendet. Dabei hatte The Imperfects jede Menge Potenzial.

Während Wer hat Sara ermordet? zu einem Hit wurde, hatte The Imperfects nicht so viel Glück. Wie viele Netflix-Serien wurde sie bereits nach einer Staffel abgesetzt. Diese Serienpolitik von Netflix nervt viele Nutzer:innen schon seit Jahren.

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Besonders bei Serien wie The Imperfects ist das nervig, weil sie nicht nur beliebt sind, sondern auch häufig mit einem Cliffhanger enden. Ich starte deshalb viele Serien schon gar nicht, wenn die 2. Staffel nicht zumindest bestätigt ist.

Gleichzeitig können gerade diese Serien zum Sprungbrett für neue und frische Talente werden. So wie es im Fall von Iñaki Godoy war, der heute zum Star der vielleicht besten Anime-Adaption aller Zeiten geworden ist.