Es ist einer der umstrittensten Abenteuerfilme der letzten 50 Jahre: Heute Abend läuft er im TV

Die legendäre Abenteuerreihe hat keinen wirklich schlechten Film hervorgebracht, doch einer hat sich bei den Fans besonders unbeliebt gemacht. Dabei ist Teil 4 nicht so schlecht wie sein Ruf.

In den 70er Jahren wollten Steven Spielberg und George Lucas einen Abenteuerfilm drehen, der an die B-Movies und Abenteuerserien der 40er Jahre erinnert (via Vanity Fair ). 1981 startete mit Jäger des verlorenen Schatzes dann die legendäre Filmreihe, die nach 19-jähriger Pause mit Teil 4 Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels fortgesetzt wurde. Bei Fans hat der Film keinen guten Stand, dabei ist er ein rundes Abenteuer, das bestens unterhält.

ProSieben zeigt Indiana Jones 4 am heutigen Montag, den 9. November 2026, um 20:15 Uhr. Eine Wiederholung strahlt der Sender in der Nacht auf den 14. November um 01:10 Uhr aus. Alternativ findet ihr Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels auch im Stream.

Indiana Jones 4 vereint Nostalgie mit neuen Abenteuern

Indiana Jones 4 hat eigentlich vieles richtig gemacht: Neben Harrison Ford kehrten auch andere bekannte Gesichter aus der Reihe zurück und schafften es, den alten Charme wiederaufleben zu lassen. Doch es gab auch einige Neuerungen, die zwar frischen Wind brachten, aber auch gewöhnungsbedürftig waren.

So gibt es inhaltlich einen Zeitsprung, der ins Jahr 1957 führt. Statt gegen Nazis zu kämpfen, legt sich Indy mit sowjetischen Agenten an. Angeführt von Irina Spalko ( Cate Blanchett) wird der Archäologe entführt und soll die Überreste eines nichtmenschlichen Wesens ausfindig machen.

Damit die Macht nicht in falsche Hände gerät, setzt Indy alles daran, vor den Russen hinter das Geheimnis zu kommen. Doch auf dem Abenteuer rund um die Welt holt ihn seine Vergangenheit ein und stellt sein Privatleben gehörig auf den Kopf.

Indiana Jones 4 ist nicht der schlechteste Film der Reihe

Im 4. Teil sehen wir Indy in einer ganz neuen Rolle als Vater. Denn Shia LaBeouf mischt als unbekannter Sohn das Franchise auf. Zudem bekommen wir mit dem Kalten Krieg eine neue Ära und neue Gegner präsentiert. Aber vieles, was die Indiana Jones-Reihe ausgemacht hat, findet sich auch in Teil 4 wieder: rasante Verfolgungsjagden, ein trockener Humor, fiese Bösewichte und magische Relikte.

Warum der Film dennoch so umstritten ist, liegt wohl vor allem an dem Schatz, um den sich die Handlung dreht: dem sagenumwobenen Kristallschädel. Denn auch wenn alle Filme übernatürliche Elemente besitzen (wir erinnern uns an die Bundeslade aus Teil 1, die Nazis zum Schmelzen bringt und auch in Fallout, Staffel 2 auftaucht), bringt Teil 4 erstmals Aliens mit ins Spiel.

Nicht nur viele der Fans fanden, dass der Handlungsstrang nicht ins Franchise passte, auch Ford und Spielberg waren dagegen gewesen, wie Produzentin Kathleen Kennedy im Juni 2026 berichtete. Letztendlich hatte sich George Lucas durchgesetzt:

Aber Harrison und Steven waren nicht zu 100 Prozent davon überzeugt. Deshalb ist dieser Film von den Vieren, die Steven gedreht hat, der Schwächste.

Schaut man auf die Bewertungen, stimmt das nicht ganz. Bei Metacritic landet der Film im Kritiker-Ranking gemeinsam mit Indiana Jones und der letzte Kreuzzug auf Platz 2 der Reihe. Bei Rotten Tomatoes ist er zusammen mit Indiana Jones und der Tempel des Todes auf Platz 3. Bronze bekommt er auch von der Moviepilot-Redaktion im Ranking.

Letztendlich ist Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels immer noch ein sehr unterhaltsamer und packender Abenteuerfilm, der alles mitbringt, was die legendäre Reihe so großartig macht, selbst wenn die Neuerungen zurecht kritisch betrachtet werden.