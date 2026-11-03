Stoppt den ersten Indiana Jones-Film bei 66 Minuten und 13 Sekunden: Dort entdeckt ihr zwei der größten Sci-Fi-Helden aller Zeiten

Wer die Verantwortung für zwei der größten Film-Franchises des 20. Jahrhunderts hat, kann sich nach Herzenslaune austoben, was Easter Eggs angeht. Das beweist der erste Indiana Jones-Film.

George Lucas hatte die Filmwelt 1981 fest in seinen Händen. Das könnte man zumindest meinen, wenn man bedenkt, dass er federführend sowohl an Star Wars als auch an der Indiana Jones-Reihe beteiligt war. Der Star-Regisseur ließ es sich daher nicht nehmen, einen kleinen Hinweis auf seine erste legendäre Filmreihe in Jäger des verlorenen Schatzes einzubauen. Um diesen zu finden, müsst ihr allerdings besonders gute Augen haben.

Diese Star Wars-Figuren verstecken sich im ersten Indiana Jones-Film

Der erste Indiana Jones-Film verwickelt uns in ein rasantes Wettrennen zwischen Indy (Harrison Ford) und den Nationalsozialisten, die nach den geheimen Kräften der sagenumwobenen Bundeslade trachten. Als Indiana Jones etwa bei der Hälfte des Films eben jene Bundeslade findet und gemeinsam mit Sallah (John Rhys-Davies) aufdeckt, können aufmerksame Fans für den Bruchteil einer Sekunde ein herziges Easter Egg entdecken.

Die Wände des geheimen Tempels sind über und über mit Hieroglyphen bedeckt – und die Figuren, die auf einer der Säulen zu Indys Rechten zu sehen sind, haben dabei erstaunliche Ähnlichkeit mit dem legendären Androiden-Duo R2D2 und C3PO, bekannt seit dem ersten Star Wars-Film Krieg der Sterne. Beim Zeitstempel von 01:06:13 könnt ihr die Charaktere kurz auf der linken Seite des Bildes erkennen.

Die Indiana Jones-Filme beinhalten mehrere Star Wars-Anspielungen

Die Hieroglyphen sind nicht die einzige Gelegenheit, die George Lucas nutzte, um beide Film-Franchises zu verknüpfen. Nicht nur spielt Harrison Ford in beiden Filmreihen eine tragende Rolle. Das Flugzeug, in dem er zu Beginn des Films entkommt, trägt den einprägsamen Namen OB-CPO – eine weitere Anspielung auf C3PO sowie den Jedi Obi-Wan Kenobi (in der Original-Trilogie gespielt von Alec Guinness).

Obi-Wan hat in Indiana Jones und der Tempel des Todes einen weiteren Auftritt als Name eines Nachtclubs, aus dem Indy flieht. Und wer auch diese Anspielung verpasst hat, darf sich spätestens in Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels freuen, als Harrison Ford sein legendäres Han Solo-Zitat murmelt: “Ich habe da ein ganz mieses Gefühl!”

Spielen Star Wars und Indiana Jones im selben Universum?

Was die harmlosen Späße eines inspirierten Regisseurs sein könnten, wurde von Fans in den kommenden Jahren ernster genommen: Könnten Star Wars und Indiana Jones im selben Universum spielen? Der YouTube Kanal Star Wars Facts hat alle Indizien dafür zusammengetragen und bringt dabei auch einige Anspielungen aus dem Star Wars-Universum auf, die wiederum auf Indiana Jones verweisen.

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Ob Indy nun ein Nachfahre von Han Solo ist, oder bloß einer von zwei legendären Einfällen von George Lucas, darf sich jeder Fan selbst ausdenken. 2023 erlebten wir das Ende der Indiana Jones-Reihe mit Indiana Jones und das Rad des Schicksals im Kino – diesmal allerdings ohne Star Wars-Cameos.