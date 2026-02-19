Erste Inhaltsangabe zu Spider-Man: Brand New Day mit Tom Holland enthüllt – der Film setzt mehrere Jahre nach No Way Home an

Es sind nur noch wenige Monate bis zum Kinostart von Tom Hollands viertem Solo-Abenteuer als Spider-Man und wir haben bislang immer noch keinen Trailer zu dem Film bekommen. Eine Shopseite hat jetzt jedoch eine erste Zusammenfassung enthüllt.

Seit mehr als 20 Jahren und in drei Trilogien sowie zwei computeranimierten Ablegern erfreut sich Spider-Man, die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft, einer enormen Beliebtheit auf der großen Kinoleinwand. Nach Tobey Maguire und Andrew Garfield ist Tom Holland jetzt der erste Spider-Man-Darsteller, der mit Spider-Man: Brand New Day ein viertes Solo-Abenteuer auf der Kinoleinwand bekommt. Und auch wenn wir immer noch auf einen ersten Trailer warten, gibt es jetzt endlich erste Informationen zum Inhalt des Films.

Erste Informationen zu Spider-Man: Brand New Day dank neuer Inhaltsangabe

Wie Total Film via Gamesradar berichtet, wurde jetzt auf einer Shopseite, bei der man das Artbook zum Film vorbestellen kann, eine erste Inhaltsangabe zu dem Film veröffentlicht. Was jedoch nach wie vor fehlt, sind genauere Informationen zu der Integration der bereits angekündigten Cast-Mitglieder und der Darsteller:innen, die in der Liste an Ankündigungen noch schwer vermisst werden.

Der Film soll sich vier Jahre nach den Ereignissen von Spider-Man: No Way Home ansiedeln und immer noch von dessen Konsequenzen zehren. Peter Parker ist nach wie vor in Vergessenheit geraten und Spider-Man bekämpft die New Yorker Schurken nun anonym. Doch schon bald gerät er in ein gewaltiges Netz aus Geheimnissen, welches ihn dazu zwingt, sich mit seiner Vergangenheit zu konfrontieren.

Wann startet Spider-Man: Brand New Day im Kino?

Der neueste Spider-Man-Ableger soll bereits am 30. Juli 2026 in den deutschen Kinos starten. Dass wir weniger als ein halbes Jahr vor Kinostart noch immer keinen Trailer oder wenigestens einen kurzen Teaser bekommen haben, ist äußerst ungewöhnlich.

Dieses Vorgehen erinnert jedoch auch an die Marketing-Strategie zu No Way Home, bei der der erste Teaser ebenfalls erst vier Monate vor offiziellem Kinostart veröffentlicht wurde.