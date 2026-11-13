Inka Bause machte sich zuletzt Sorgen um die Zukunft ihres Herzensprojekts Bauer sucht Frau. Jetzt gibt RTL selbst aber Entwarnung.

Seit über zwei Jahrzehnten verkuppelt Inka Bause alleinstehende Bauer und Bäuerinnen bei Bauer sucht Frau und hilft ihnen, die große Liebe zu finden. Und der Erfolg spricht für sich, denn gerade erst ist die 22. Staffel gestartet!

Obwohl die Show ein Garant für gute Quoten ist, macht sich Inka Bause mittlerweile Sorgen um ihr Format. In einem Interview ließ sich durchblicken, dass alles anders sei als früher und sie mehr um ihre Sendung kämpfen muss. Dieser Kritik stellt sich RTL – und gibt Entwarnung.

Inka Bause will nicht aufhören: Warum sie Angst um Bauer sucht Frau hat

In einem Interview mit t-online machte Inka Bause auf die Herausforderungen der heutigen Medienlandschaft aufmerksam. Wie auch bei anderen Sendern, gäbe es auch bei RTL nicht nur Einsparungen, sondern auch Kündigungswellen. Das würde auch bei allen Verantwortlichen rund um Bauer sucht Frau Druck auslösen. "Inzwischen sind die Einnahmen eines Formats mindestens so wichtig wie die Reichweite", so Bause. Außerdem sei die Datingshow ein Format, um das "man kämpfen" müsse.

Ans Aufhören denkt Bause noch lange nicht, vor allem, weil sie auch an alle Mitarbeitenden der Produktion denkt. RTL selbst halt in den letzten Monaten mehrere Stellen gestrichen, was die Moderatorin zum Nachdenken anregt. "Wenn man hört, dass Menschen ihre Arbeit verlieren, denkt man natürlich darüber nach, was das mit einem Team, einer Redaktion, einer Produktionsfirma macht, wenn ich – der Kopf des Ganzen – sage: Ich höre auf." Für sie würde sich eine freiwillige Kündigung zu diesem Zeitpunkt wie ein Verrat anfühlen.

RTL gibt Entwarnung: Bauer sucht Frau bleibt fester Bestandteil im Programm

Auch wenn sich Inka Bause viele Gedanken um die Zukunft ihres Babys Bauer sucht Frau macht, scheint sie dafür aktuell noch gar keinen Anlass zu haben. Das bestätigte zumindest RTL selbst auf Anfrage des online Portals. "'Bauer sucht Frau' gehört seit mehr als 20 Jahren zu den beliebtesten und erfolgreichsten Marken von RTL. Wir freuen uns sehr über die anhaltend große Resonanz und Beliebtheit des Formats", so heißt es.