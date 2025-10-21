Intensiver Sci-Fi-Thriller mit Emma Stone, die ein Alien sein soll: Im exklusiven Bugonia-Clip bemerkt sie den größten Schock

Der schwarzhumorige Sci-Fi-Thriller Bugonia sorgte bereits mit seinen Trailern für Aufsehen. Wir haben einen exklusiven Clip für euch, in dem Emma Stone ohne Haare erwacht.

Das Kinojahr biegt langsam, aber sicher in die Zielgerade ein. An Highlights soll es uns in den verbleibenden zwei Monaten allerdings nicht mangeln: Einige spannende Titel stehen noch in den Startlöchern und wir reden hier nicht nur von Blockbustern wie Avatar: Fire and Ash und Wicked 2. Wenn ihr auf der Suche nach außergewöhnlichen Filmen seid, solltet ihr euch unbedingt Bugonia auf die Merkliste packen.

In Bugonia wird Emma Stone für ein Alien gehalten

Bei Bugonia handelt es sich um den neuen Film von Yorgos Lanthimos, der seit über einer Dekade zur festen Größe des Weltkinos gehört und uns unvergessliche Filme wie The Lobster und The Killing of a Sacred Deer geschenkt hat. Zuletzt arbeitete er vor allem mit einer Schauspielerin zusammen: Emma Stone. Drei abendfüllende Spielfilme haben die beiden bereits miteinander umgesetzt. Jetzt folgt Nummer 4.

Konkret folgt Bugonia auf The Favourite, Poor Things und Kinds of Kindness. Dieses Mal ist die Geschichte in der Gegenwart angesiedelt und entfaltet sich in Form einer wilden Genre-Mischung, die zwischen schwarzhumoriger Sci-Fi-Satire und eindringlichem Psycho-Thriller schwankt. Bei der Prämisse ist das kein Wunder: Zwei Männer glauben, dass es sich bei einer einflussreichen Frau um ein Alien handelt.

Ehe sich die von Emma Stone verkörperte Michelle versieht, wird sie von Teddy (Jesse Plemons) und Don (Aidan Delbis) entführt. Die beiden wollen die Außerirdische ihrer Lüge entlarven und greifen dazu auf drastische Mittel zurück. Nicht nur wird Michelle entführt, die beiden Verschwörungstheoretiker rasieren ihr sogar die Haare ab, damit sie unter keinen Umständen Kontakt zu ihrem Mutterschiff aufnehmen kann.

Hier könnt ihr euch einen exklusiven Clip dazu anschauen:

Bugonia - Clip: Wo sind meine Haare? (Deutsch) HD

Bugonia geht auf die südkoreanische Kultkomödie Save the Green Planet! aus dem Jahr 2003 zurück, die bereits mit einigen denkwürdigen, schrägen Szenen aufwartete. Nun dürfen wir gespannt sein, was Lanthimos und Stone aus dem Stoff gemacht haben. Die ersten Kritiken lassen einen abgefahrenen Leinwandtrip erwarten, der einmal mehr unsere Sehgewohnheiten und Gefühle auf die Probe stellt.

Wann startet Bugonia mit Emma Stone im Kino?

Ende August feierte Bugonia bei den Filmfestspielen von Venedig seine Premiere. Bis der Film nach Deutschland kommt, dauert es nicht mehr lange. Ab dem 30. Oktober 2025 läuft der neue Lanthimos in den hiesigen Lichtspielhäusern und wir können rätseln, ob es sich bei Emma Stones Michelle um ein Alien handelt oder nicht.