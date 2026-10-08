Internationaler Sci-Fi-Thriller mit Oliver Masucci startet schon heute im Stream, obwohl er erst 2027 im Fernsehen läuft

Ein eine europaweite Tech-Verschwörung, ein von Oliver Masucci gespielter Kriegsveteran und eine gegensätzliche Partnerin sind die Zutaten des heute startenden Sci-Fi-Thrillers Droneland.

Sci-Fi-Dystopie aus Europa gefällig? MagentaTV präsentiert ab dem heutigen Donnerstag, den 8. Oktober 2026, die futuristische Thriller-Serie Droneland, bei der Produktionsfirmen mehrerer Länder wie Deutschland, die Niederlande und Polen mitangepackt haben. Im ZDF landet das Format erst 2027.

Im Sci-Fi-Thriller Droneland wird Europa zur KI-Überwachungs-Dystopie

Europa im Jahr 2040: Der deutsche Ex-Soldat Aart Westerfeld (Oliver Masucci) und die idealistische Europol-Agentin Nina Bittman (Sophie Mousel) werden damit beauftragt, den Tod eines Abgeordneten der EU-Zentralregierung in Luxemburg City aufzuklären. Dabei arbeiten sie mit der KI-Technologie Mirrorspace, die von einer ganzen Drohnenflotte mit Informationen gespeist wird, um virtuelle Reisen in die Vergangenheit zu ermöglichen. Als die Ermittelnden schließlich einer riesigen Tech-Verschwörung auf die Spur kommen, werden sie bald selbst zu Zielscheiben.

Neben dem aus Dark, Der Schwarm oder Enfant Terrible bekannten Masucci und seiner Bildschirmpartnerin Mousel spielen auch der deutsche Game of Thrones-Star Sibel Kekilli sowie Elise Schaap, Marc Limpach und Alexander Scheer in Droneland mit.

Hier ist der Trailer zum Sci-Fi-Thriller Droneland:

Showrunner Nicolas Steil (Baby(a)lone) setzte mit seiner europäischen Serie den Sci-Fi-Roman Drohnenland von Autor Tom Hillenbrand um. Dabei nahm man immer wieder Veränderungen an der Adaption vor. Produzent Siegfried Kamml von Syrreal Entertainment erklärte gegenüber DWDL , warum: "Der Roman war großartig, wurde aber von der Realität der Gegenwart völlig überholt. Wir mussten die Drehbücher im Grunde monatlich umschreiben, weil sich viele Dinge tatsächlich schneller entwickelten, als wir es uns hätten vorstellen können. Zudem gibt es weltweit Politiker, die noch verrückter sind als die verrücktesten Figuren unserer Serie."

Was jetzt auf MagentaTV als erste von insgesamt sechs Folgen Droneland vorliegt, ist die 39. Version (!) des Drehbuchs.

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Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Oktober, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Passend zur Halloween-Zeit erwarten uns im Oktober Stephen King-Horror bei Amazon, monströse Mystery bei Netflix und die Vorgeschichte eines Kult-Slashers. Unter den 15 Highlights finden sich zudem wahnwitzige Sci-Fi von Marvel, ein Wiedersehen mit Serienkiller Dexter sowie die Neuverfilmung von Die Schatzinsel.