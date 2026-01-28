Ist das der nächste Netflix-Hit aus Deutschland? Hier ist der Trailer zu Kacken an der Havel

Deutsche Netflix-Produktionen konnten in der Vergangenheit bereits enorme Erfolge feiern. Netflix hat jetzt einen wilden Trailer zur womöglich nächsten Hit-Serie von hier veröffentlicht.

Das stetig steigende Wachstum des Streaming-Markts hat sich in der jüngsten Vergangenheit gerade für internationale, nicht englischsprachige Produktionen als Vorteil erwiesen. So schuf der Algorithmus von Netflix globale Aufmerksamkeit für deutsche Produktionen wie die erfolgreiche Science-Fiction-Serie Dark und auch hiesige Formate wie How to Sell Drugs Online (Fast) mussten sich keineswegs verstecken.

Jetzt hat Netflix einen ersten, sehr wilden und bunten Trailer zu einer neuen deutschen Comedyserie Kacken an der Havel veröffentlicht, die sich als der nächste große Netflix-Hit erweisen könnte. Seht selbst:

Kacken an der Havel - S01 Trailer (Deutsch) HD

Neue deutsche Netflix-Serie schick Berliner Rapper nach Brandenburg zurück

Kacken an der Havel ist nicht nur der ungewöhnliche Name einer neuen deutschen Netflix-Comedy, sondern gleichzeitig auch eine dort im Mittelpunkt stehende, fiktive Ortschaft in Brandenburg. Nach dem Tod seiner Mutter muss der Rapper Toni aus Berlin in seine alte Heimat zurückkehren, wo er sich stark mit seiner Vergangenheit konfrontiert sieht. Gleichzeitig beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, da er nur zwei Wochen hat, um ein großes Musiklabel von seiner Kunst zu überzeugen, und nun schnell ein neuer Song für ihn her muss.

Toni wird von Anton Fatoni Schneider verkörpert, der selbst als Rapper unter dem Namen Fatoni vorwiegend für seine wortgewandten Texte bekannt wurde. Der erste Trailer zu Kacken an der Havel verspricht eine wilde und ambitionierte Satire, die in einigen skurrilen Kameraeinstellungen schon fast an eine Wes Anderson-Produktion erinnert.

Ins Leben gerufen wurde die Serie von den Brüdern Alex und Dimitrij Schaad. Letzterer ist neben Jördis Triebel, Marc Hosemann und Edin Hasanovic auch Teil des Casts der Serie ist.

Und apropos deutsche Comedy: Amazon Prime Video hat hingegen gerade erst einen ersten Trailer zur deutschen Antwort auf Knives Out mit Bastian Pastewka veröffentlicht.

Wann startet Kacken an der Havel auf Netflix?

Die 1. Staffel von Kacken an der Havel soll insgesamt sechs Episoden umfassen und ist schon ab dem 26. Februar 2026 vollständig auf Netflix verfügbar.