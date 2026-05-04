Ist das Hermines Vater? Neue Set-Bilder zur Harry Potter-Serie deuten anderes Ende als im Film an

Die Harry Potter-Serie nähert sich dem Ende ihrer Staffel 1-Dreharbeiten und filmte nun eine Szene, die das Finale des ersten Teils neu definiert – samt Elternfiguren.

Am Wochenende hat sich die Harry Potter-Serie für ihre Dreharbeiten erneut hinaus in die Muggelwelt gewagt. Selbst der größte Geheimhaltungszauber konnte nicht verhehlen, dass hier für das HBO-Remake eine spannende Szene entstand, die in der Filmversion von Harry Potter und der Stein der Weisen keinen Platz mehr gefunden hatte.

Bahnhofstreffen: Harry Potter-Serie gibt Staffel 1 offenbar neue Schlussszene

Fast acht Monate, bevor die Harry Potter-Serie ihren Streaming-Start feiern wird, liegen die Dreharbeiten für Staffel 1 in den letzten Zügen und Staffel 2 wird ebenfalls vorbereitet. Fans des Blitznarbenträgers haben am Sonntag ein paar bekannte (und neue) Gesichter im Herzen von London gesichtet: beim Filmen an der Waterloo Station.

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Die mittlerweile bestätigte Handlungszeit in den 1990ern spiegelt sich in den bunten Kostümen der nur mühsam vor neugierigen Augen verhüllten Stars von Mrs. Weasley (Katherine Parkinson) und Fred und George (Tristan und Gabriel Harland) wider, die sich stark von Onkel Vernons (Daniel Rigby) eintönigem Look abheben. Auch Harry Potter (Dominic McLaughlin) und Ron (Alastair Stout) waren vor Ort.

Interessant ist, dass der Londoner Bahnhof King's Cross offenbar gegen Waterloo Station eingetauscht wurde. Da schon J.K. Rowling beim Schreiben eigentlich Euston Station im Kopf hatte, den Bahnhof aber mit King's Cross verwechselte , zählt hier wohl vor allem, dass der Drehort vor der Kamera etwas hergibt.

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Harry Potter-Fans bei Reddit sind sich ziemlich sicher, dass hier die letzte Szene aus Harry Potter und der Stein der Weisen* gedreht wird, die in der Kinoversion fehlte: Harry kehrt mit dem Hogwarts-Express nach London zurück und wird von den Dursleys abgeholt, wobei erstmals auch die Elterngenerationen der Weasleys, Dursleys und Grangers in Kontakt kommen.



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Mr. Granger am Set der Harry Potter-Serien entdeckt?

Offenbar wächst hier auch die Besetzung der Harry Potter-Serie, denn am Set soll John Hopkins (Alice im Wunderland, Poldark) gesichtet worden sein, der Hermines Vater Mr. Granger, einen Muggel-Zahnarzt, spielen könnte. (Bestätigt wurde das Gerücht von offizieller Stelle natürlich noch nicht.) Er ist hier ganz rechts mit Kaffeebecher zu sehen:

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Da mittlerweile bekannt ist, dass die Serie sich stärker von Harry Potters Perspektive lösen wird, sodass wir beispielsweise auch bezeugen dürfen, wie Hermine ihren Hogwartsbrief erhält, ist der Bahnhofsbesuch wahrscheinlich nicht einmal Mr. Grangers erster Auftritt in Staffel 1. Hermines Mutter dürfte dabei ebenfalls eine Rolle spielen, auch wenn zu ihr noch keine Castinginfos bekannt ist.

In der Filmreihe hatte Mr. Granger nur zwei sehr kurze Auftritte: In Harry Potter und die Kammer des Schreckens begegnete er Mr. Weasley in der Winkelgassen-Buchhandlung Flourish & Blotts (gespielt von Tom Knight), später ist er bei Hermines Erinnerungslöschung in Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 1 zu sehen (verkörpert von Ian Kelly).

Wann startet Harry Potter als Serie in Deutschland?

Weltweit hat die Neuverfilmung von Harry Potter und der Stein der Weisen (also Staffel 1 der geplanten 7 Staffeln) ihren Streamingstart für Weihnachten 2026 verkündet. Sie wird dann beim Streaming-Dienst HBO Max veröffenlicht.

Podcast: Was erwartet uns mit der Harry Potter-Serie?

Der US-Sender HBO verfilmt die Harry Potter-Bücher erneut, nach der beliebten Fantasy-Filmreihe erstmals als Serie. Wir sprechen über den Start 2027 und die schon bekannten Stars im neuen Cast.

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Welche Änderungen nimmt die Harry Potter-Serie gegenüber den Romanen und Filmen vor? Und kann man sich auf die Serie freuen und trotzdem die Debatte um J.K. Rowlings transfeindliche Aussagen nicht ignorieren? Das und mehr diskutieren wir im Podcast.

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