Ist das neue Scrubs wirklich gut? Das sagen die Kritiken zur Revival-Staffel mit Zach Braff

Die ersten Folgen des Scrubs-Revivals wurden ins US-Fernsehen eingeliefert. Doch wie lautet die Review-Diagnose der Kritiker:innen?

Beim US-Sender ABC gingen gestern Abend die ersten beiden Episoden von Scrubs über die Bühne. Darin kehrt Zach Braff als Dr. J.D. Dorian ins Sacred Heart Hospital zurück, wo sein bester Freund Dr. Christopher Turk (Donald Faison) und sein damaliger Schwarm Dr. Elliot Reid (Sarah Chalke) nach wie vor praktizieren. Der Deutschlandstart des Revivals ist erst für nächsten Monat eingeplant. In der Zwischenzeit schauen wir uns an, was die US-Kritik zum Auftakt des neuen Scrubs sagt.

Bisher kommt die 10. Scrubs-Staffel auf einen frischen Rotten Tomatoes -Wert von 92 Prozent und einen guten Metacritic -Score von 72.

Scrubs ist zurück auf den Bildschirmen: Das sagt die Kritik

Konsensmäßig scheinen die neuen Scrubs-Folgen sehr unterhaltsam zu sein, auch wenn man das Rad (im Gegensatz zur 9. Staffel, die man unter den Teppich kehrt) nicht gerade neu erfindet.

So heißt es etwa in der Review vom A.V. Club : "Diese neue Staffel beweist nur, dass die Serie eine Formel hat, die so lange weiterlaufen kann, wie der TV-Sender es will. Für ABC ist das so gut, wie es bei einem Revival nur geht. Für den Rest von uns ist das Endergebnis erfreulicherweise unterhaltsam, auch wenn es keine neuen Maßstäbe setzt."

Ähnlich klingt die Kritik von The Wrap , wo man allerdings ausgerechnet das Markenzeichen der Serie, die Cutaway-Gags, kritisiert: "Die Fantasie-Sequenzen, obwohl ein prägendes Merkmal des Originals, wirken größtenteils unnötig und gelegentlich peinlich. [...] Trotzdem trifft dieses Scrubs die richtige Kombination aus Nostalgie und Update und gehört zu den wenigen Reboots, die ihrem Original gerecht werden, ohne ihr Erbe zu beschädigen."

Hier der Original-Trailer zum neuen Scrubs:

Scrubs - S10 Trailer (English) HD

Selbst kritischere Stimmen, wie der Hollywood Reporter , attestieren der Scrubs-Neuauflage Nostalgie, Herz und vor allem hervorragende Chemie mit dem zurückgekehrten Cast: "Dieses Revival ist keine peinliche Katastrophe auf dem Niveau von Netflix-Staffeln von Arrested Development. Es ist eher ein Museumsstück: stellenweise immer noch witzig, immer noch gestützt durch die Chemie des Kern-Casts, aber behindert durch all die Elemente, die die Serie in ihren letzten Staffeln häufig stolpern ließen."

Das Auf-der-Stelle-Treten und das Gefangensein in der Vergangenheit funktionieren aber nicht für alle. So schreibt Variety eher harsch: "Scrubs wirkt fest in seinem ursprünglichen Kontext verankert. Vielleicht ist das der Grund, warum das Revival, das auf ABC ausgestrahlt wird, so fehl am Platz wirkt. Warum eine Staffel sehen, die versucht, so nah wie möglich am Original zu bleiben, abgesehen von den unvermeidlichen Auswirkungen der Zeit, wenn man einfach das Original selbst anschauen kann?"

Laut Los Angeles Times sollten aber vor allem Fans des Originals happy mit dem Ergebnis sein: "Es ist sehr wohl die alte Sitcom von früher in älter. [...] Es wird zweifellos einige geben, die etwas auszusetzen finden, aber es ist schwer vorstellbar, dass Fans, die nicht völlig besessen sind, mit diesem Extra unzufrieden sind, abgesehen von seiner relativen Kürze."

Auch interessant:

Wann kommt das Scrubs-Revival nach Deutschland?

Um euch selbst ein Bild von den neuen Scrubs-Folgen zu machen, müsst ihr euch noch bis zum 25. März dieses Jahres gedulden. Dann kommt die neue Season mit J.D. und Co. zu Disney+, wo ihr auch die Originalserie streamen könnt.