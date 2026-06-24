Kein Jäger ist bei Gefragt – Gejagt perfekt. Nun unterlief Sebastian Klussmann zuletzt ein Fehler, bei dem selbst Alexander Bommes überrascht war.

Eigentlich geben sich bei Gefragt – Gejagt die Jäger selten die Blöße. Doch zuletzt unterlief Sebastian Klussmann ein Fehler, der ihm sonst fast nie passiert. Sogar Alexander Bommes konnte nicht fassen, was er da sah.



Gefragt – Gejagt: Bei dieser Frage kam selbst der Jäger nicht weiter

Die Gefragt – Gejagt-Ausgabe vom 5. Juni startete recht unspektakulär. Kandidat Patrick hat in der Schnellraterunde 3.500 Euro gewinnen können und stellte sich somit dem Jäger. Auf seine Angebote ging der Kandidat nicht ein.



Das Duell zwischen Jäger und Kandidat entwickelte sich recht ausgeglichen, doch bei dieser Frage kam es zu einer unvergesslichen Situation: "Wie heißt der Kater, der 2026 sein 15-jähriges Dienstjubiläum als ,Chief Mouser to the Cabinet Office’ in der Downing Street 10 feierte?" "Socks", "Larry" und "Casper" standen als Antworten zur Verfügung.



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"Das ist lange nicht passiert": Klussmann vergisst bei Gefragt – Gejagt zu antworten

Für Kandidat Patrick war die Frage keine Herausforderung – im Gegensatz zum Jäger. Klussmann zögerte nämlich einen Moment zu lang, weshalb er am Ende das Zeitlimit riss und keine der drei Antworten einloggte. Eine absolute Rarität unter den Jägern!

Alexander Bommes war total perplex: "Ist Ihnen das schon mal passiert?" Der Jäger überlegte und meinte: "Das ist lange nicht vorgekommen." Er war sich nicht einmal sicher, ob er in den letzten zehn Jahren schon einmal in solch eine Situation gerutscht ist. Patrick konnte am Ende mit der Antwort "Larry" seinen Abstand ausbauen. Klussmann nahm das Ganze jedoch mit Humor.



Der Kandidat schaffte es schließlich ins Finale, wo sich das Team das erspielte Geld nach einer Vielzahl von Fehlern des Jägers sichern konnte. Das war wohl einfach nicht Klussmanns Tag.

