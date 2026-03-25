Ist das The Raid 3? Erster Trailer zu neuem Action-Spektakel versammelt unzählige Martial-Arts-Stars

Im ersten Trailer zum offenbar beeindruckend heftigen Actionfilm The Furious fliegen die Fetzen – und kommen Erinnerungen an The Raid hoch.

Vielen Actionfilmen fehlt das gewisse Etwas. Wenn ihr darunter knackend brechende Knochen und wirklich kompromisslose Martial Arts-Kämpfe wie aus The Raid versteht, dann seid ihr bei The Furious mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit richtig. Und nein, das hat rein gar nichts mit Vin Diesel und Autos zu tun. Jetzt gibt es den ersten Trailer.

Der erste Trailer zu The Furious ist da und The Raid-Fans läuft das Wasser im Mund zusammen

Wir haben jedenfalls schon länger nicht mehr so mit den Ohren geschlackert, nachdem wir einen Trailer geguckt haben. Das hier sieht danach aus, als würden wirklich gar keine Gefangenen gemacht, sondern ordentlich Köpfe demoliert. Vorzugsweise mit dem (Vorschlag-)Hammer.

Am besten seht ihr euch das brachiale Spektakel erst einmal selbst an. Ihr werdet merken, dass wir nicht zu viel versprochen haben und genau wissen, was wir meinen:

The Furious - Trailer (English) HD

Darum geht's in The Furious: Wang Wei (Xie Miao) muss mit ansehen, wie seine Tochter entführt wird. Die Polizei ist korrupt und will nicht helfen, aber zum Glück geht es dem Journalisten Navin (Joe Taslim) recht ähnlich. Der sucht seine Frau und gemeinsam mischen die beiden ordentlich die Unterwelt auf.

Die Story wirkt eher funktional, aber das macht überhaupt nichts, wenn der Trailer so dermaßen reinhaut wie dieser hier. Da werden kleine Berge aus Menschen im Ring geformt, mit Leitern absolut irrwitzige Kunststücke aufgeführt, Finger abgebissen und auch sonst einfach alles nach sämtlichen Regeln der Kunst auseinandergenommen.

The Furious versammelt das Who's Who der Martial Arts-Szene

Aber nicht nur die Action wirkt in diesem ersten Trailer schon extrem beeindruckend und genau so hart, wie wir uns das von Filmen dieses Kalibers wünschen. Nein, hier scheint auch der Cast perfekt zu passen. Hier geben sich die aktuellen Martial Arts-Stars der Superlative die Klinke in die Hand.

Da wäre zum Beispiel Xie Miao aka Mo Tse, der schon als Kind an der Seite von Kampfkunst-Legende Jet Li auftrat. Joe Taslim kennt ihr aus The Raid und in The Furious bekommt er auch endlich sein Rematch gegen Vorzeige-Bösewicht Yayan Ruhian. Dass Muay Thai-Star Yanin "Jeeja" Vismitananda sowie der Stuntman und -Koordinator Brian Le ebenfalls mitmischen, stellt sozusagen die doppelte Kirsche auf der Torte dar.

Auf dem Regiestuhl sitzt bei The Furious Kenji Tanigaki – ebenfalls ein großer Name, wenn es um Action und Martial Arts geht. Der Stuntman, Regisseur und Choreograph war beispielsweise schon an Blade II oder Donnie Yens Fist of Fury-Serie beteiligt. Soll heißen: Diese explosive Mischung hier kann eigentlich nur gut werden.

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Wann startet The Furious bei uns im Kino?

Einen genauen Starttermin für die Lichtspielhäuser Deutschlands gibt es leider noch nicht. In den USA startet The Furious allerdings am 29. Mai dieses Jahres – wir können nur hoffen, dass wir nicht allzu lange warten müssen.