Ist die Ghul-Nase in Fallout echt? Cooper Howard-Star verrät das Geheimnis des Ekel-Effekts

Eine Hauptfigur von Amazons Fallout-Serie verstört mit einem ekligen Detail: seiner (nicht vorhandenen) Nase. Ghul-Darsteller Walton Goggins verrät, wie der schräge Look entstanden ist.

Seit letzter Woche können wir bei Amazon Prime erneut durch die endzeitliche Welt des Fallout-Universums wandern. Hier treiben sich einige zwielichtige Gestalten herum, doch wenige sind so ikonisch wie der von Walton Goggins verkörperte Cooper Howard aka der Ghul. Er sieht aus, als wäre er einer der vier Reiter der Apokalypse.

Cowboy-Hut, Munitionsgürtel und ein Gewehr: Wer dem Ghul in der Fallout-Serie über den Weg läuft, ergreift lieber schnell die Flucht. Nur kann man seinen Blick schwer abwenden, denn ein Detail ist gleichermaßen hypnotisierend wie verstörend: Das Loch in seinem Gesicht, wo eigentlich eine Nase sein sollte.

Der Ghul in Fallout: Walton Goggins erklärt, wie das Make-up und die Nase des Bösewichts entstanden sind

Gnadenlose Figuren mit merkwürdigen Nasen haben spätestens seit Voldemort in der Harry Potter-Reihe Tradition im Kanon der Popkultur. Fallout treibt das Ganze auf die Spitze und lässt uns im wahrsten Sinne des Wortes in den Abgrund der fiesen Figur blicken. Der Ghul trägt die Dunkelheit direkt im Gesicht mit sich herum.

Dank dem Ghul-Make-up konnte Walton Goggins während Fallout jede Menge Western schauen

Nicht alle Elemente des Ghul-Looks haben es in die Serie geschafft. Goggins verrät, dass sie zwischenzeitlich auch Kontaktlinsen ausprobierten. Schlussendlich hätten diese aber zu sehr abgelenkt, sodass sie wieder gestrichen wurden. Insgesamt brauchte es drei Anläufe, bis die finale Version des Ghuls vor der Kamera stand.

Eine große Hürde musste zuvor aber noch gemeistert werden: der Make-up-Prozess der Maske. Jake Garber, der Kopf der Abteilung, benötigte in Staffel 1 anfangs fünf (!) Stunden, um Goggins in Form zu bringen. Später wurde der Prozess routinierter, sodass nur noch eine Stunde und 45 Minuten notwendig waren.

Goggins erinnert sich:

Ich konnte meine Augen nicht schließen. Ich musste die ganze Zeit an einem Ort sitzen. Also habe ich einfach einen Western angemacht und recherchiert. [Jake Garber] wurde so gut darin [das Make-up zu machen], dass ich sagte: 'Mann, du musst dir ein bisschen mehr Zeit nehmen', denn einige der Filme, die wir uns ansahen, waren zweieinhalb Stunden lang.

Wie geht es mit Fallout Staffel 2 auf Amazon Prime weiter?

Am 24. Dezember 2025 erscheint die zweite Folge von Fallout Staffel 2 bei Amazon Prime Video, Episode 3 kommt am 31. Dezember. Alle weiteren werden immer mittwochs um 3.00 Uhr morgens mitteleuropäischer Zeit veröffentlicht.

