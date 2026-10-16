Ist dieser Bewohner der Promi Big Brother-Favorit? Warum eine bestimmte Sache ihn am Ende den Sieg kosten kann

Die diesjährige Promi Big Brother-Staffel ist in vollem Gange und bald wird schon der Sieger oder die Siegerin gekürt. Welchen Star die Fans ganz weit vorne sehen und warum er tatsächlich gute Chancen hat, erfahrt ihr hier.

Bei Promi Big Brother werden die Plätze langsam immer weniger, bereits fünf Stars wurden von den Zuschauer:innen rausgewählt. Am Montag steht das Finale an und das Publikum entscheidet nicht nur, wer die Show gewinnt, sondern auch, welcher Promi die 100.000 Euro Preisgeld mit nach Hause nehmen darf.

Während einige Bewohner:innen mit ihrer Art immer wieder anecken, überzeugen andere mit ihrer Ehrlichkeit. Fans haben schon einen Favoriten, der am Ende allerdings wegen einem kleinen Detail am Sieg vorbeischlittern könnte.

Fans küren diesen Promi Big Brother-Kandidaten zum Favoriten der Staffel

Dass sich Kandidaten und Kandidatinnen einer Realityshow nicht immer von ihrer besten Seite zeigen, ist nichts neues. Auch bei Promi Big Brother geht den teilnehmenden Stars die Situation immer mehr an die Substanz. Im Mittelpunkt des Dramas stehen vor allem Nina Bridney und Christian Lell, die beiden werfen sich gegenseitig vor, mit dem jeweils anderen eine Fake-Lovestory geplant zu haben. Mittlerweile sind nicht nur die anderen Bewohner:innen genervt von der Geschichte, auch die Zuschauenden können es nicht mehr hören. Christian und Nina gehören für die meisten zu den nervigsten Kandidaten im Container.

Doch zwischen dem ganzen Streit und Liebesdrama gibt es durchaus einige Lichtblicke und ein Kandidat scheint es den Fans besonders angetan zu haben. Auf dem offiziellen Instagram-Account zur Sendung tauschen sie sich regelmäßig zur aktuellen Folge aus. Ein Name fällt dabei besonders oft in positiver Nennung: Maurice. "Maurice hat den Sieg verdient"; "Maurice ist aber auch ein Herzensmensch"; "Maurice, du wirst gewinnen, ich glaube fest dran", lauten einige der Kommentare. Vor allem mit seiner emotionalen Geschichte über seine unheilbar kranke Mutter schlich er sich in der letzten Folge in die Herzen der Fans und rührte viele vor ihren heimischen TV-Bildschirmen zu Tränen.

Doch der Realitystar hat starke Konkurrenz, denn auch Axel Schulz und Gedeon Burkhardt dürfen sich über positives Feedback freuen.

Dieses eine Detail könnte am Ende den Sieg entscheiden

Dass Maurice gute Chancen auf den Sieg hat, ist nicht von der Hand zu weisen. Doch eine Sache – für die er leider nichts kann – könnte ihn am Ende tatsächlich den Sieg kosten. Vor wenigen Tagen verletzte sich der zweifache Vater in einem Spiel in der Arena. Maurice brach sich den Finger. Er wurde ins Krankenhaus gebracht und sogar kurz darauf operiert. Trotz der Verletzung kehrte er in den Container zurück und kann weiterhin an der Show teilnehmen. Zunächst schien er durch sein Durchhaltevermögen die Gunst der Zuschauenden auf seiner Seite zu haben.

Doch das Blatt könnte sich schnell wenden, denn Maurice hat so auch einen ungewollten Vorteil. Mit seiner Verletzung ist es ihm nicht möglich an den meisten der Spiele, die oft körperlich sind, teilzunehmen. Damit gerät er grundlegend nie in die Gefahr, auf der Nominierungsliste zu landen. In den meisten Fällen werden die Verlierer eines Spiels zum Abschuss freigegeben. Zusätzlich nominieren sich die Bewohner:innen danach noch gegenseitig, wodurch Maurice erst in zweiter Instanz auf der Liste landen kann. Auch wenn Maurice selbst nichts für seine Umstände kann, empfinden viele Fans die Tatsache als unfair.