Viele Versionen von Die Weihnachsgeschichte sind für die ganze Familie geeignet. Aber ist das auch bei Ebenezer von Horror-Spezialist Ti West der Fall? Moviepilot klärt auf.

Die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens wurde schon unzählige Male auf verschiedenste Weise verfilmt. Als sentimentaler Familienfilm, als albernes Musical oder als ironische 80er-Satire zum Beispiel. Aktuell ist mit Ebenezer eine brandneue Version von Horror-Regisseur Ti West (X, Pearl) im Kino zu sehen. Inklusive verstörender Geister, die für einige Jüngere im Publikum sehr erschreckend wirken können.

Ebenezer hat eine FSK-Freigabe von 12 Jahren und lässt Kids ab 6 rein

Die Story kennen bestimmt alle: Der geizige Weihnachtsmuffel Ebenezer Scrooge (Johnny Depp) wird eines Nachts von seinem verstorbenen Geschäftspartner Jacob Marley (Ian McKellen) und anschließend von drei Geistern heimgesucht. Und während der Sensenmann-ähnliche Geist der zukünftigen Weihnacht in fast allen Versionen ziemlich unheimlich ist, macht Ebenezer aus gleich allen Geistervisitationen eine Horror-Show. Angefangen bei Marley, der zusammen mit anderen verlorenen Seelen wie ein durchsichtiger Zombie herumschlurft – aber das ist erst der Anfang.

Der Geist der vergangenen Weihnacht (Andrea Riseborough) ist eine Gespensterdame nach La Llorona-Vorbild, während der Geist der gegenwärtigen Weihnacht (Tramell Tillman) nur im Hier und Jetzt existieren kann, vor unseren Augen auseinanderfällt und am Ende zwei weitere Gestalten aus seinem Brustkorb entlässt. Das ist ganz schön starker Tobak samt Jumpscares, weshalb die FSK sich für eine Altersfreigabe ab 12 Jahren entschied. Die gleiche Freigabe, die damals Die Geister, die ich rief... bekam.

Das bedeutet aber auch, dass Kinder ab 6 Jahren in Begleitung einer sorgeberechtigten Person mit ins Kino können – und das ist eindeutig zu jung. Natürlich kommt es immer ganz auf das Kind an und darauf, wie empfindlich es auf unheimlichen Content reagiert. In der Kinovorstellung, die ich am letzten Wochenende besuchte, war allerdings ein weit unter 12 Jahre alter Junge in Begleitung anwesend, für den die Ebenezer-Gruselshow definitiv eine Nummer zu heftig war. Und die drei Geister sollen ja im besten Fall Milliardäre traumatisieren und keine unschuldigen Kinder.

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Ironischwerweise gestand Regisseur Ti West im Moviepilot-Interview, dass er selbst als Kind von Charles Dickens - Eine Weihnachtsgeschichte von 1984 verstört wurde. Und das, obwohl der viel harmlosere Film hierzulande eine FSK-6-Freigabe hat.



Zum Glück gibt es zahlreiche Alternativen

Die Weihnachtsgeschichte wurde bereits seit der Stummfilmzeit verfilmt, sodass es wirklich nicht an Alternativen mangelt, die womöglich etwas altersangemessener sind, wenn es um jüngere Kinder geht. In Zeichentrickform gibt es beispielsweise Micky's Weihnachts-Erzählung mit Dagobert als Ebenezer Scrooge, und eine der besten Versionen überhaupt ist natürlich Die Muppets Weihnachtsgeschichte mit Michael Caine, umzingelt von Kermit und Co.

Beide dieser empfohlenen Fassungen von Die Weihnachtsgeschichte liegen beim Streaming-Dienst Disney+ vor, und beide haben eine FSK-Altersfreigabe ab 0 Jahren.