Ist nach 6 Folgen The Madison schon Schluss? So steht es um Staffel 2 der Serie vom Yellowstone-Schöpfer

Alle Episoden von The Madison Staffel 1 sind schon verfügbar. Hier erfahrt ihr, wie es um Staffel 2 und die Zukunft der neuen Serie des Yellowstone-Schöpfers steht.

Nach dem Ende des Mega-Hits Yellowstone bleibt Schöpfer Taylor Sheridan weiter fleißig. Kürzlich ist seine neue Serie The Madison gestartet, die trotz auffälliger Parallelen nichts mit Yellowstone zu tun haben soll. Von der aktuellen Produktion mit Hauptdarstellerin Michelle Pfeiffer (Scarface) sind jetzt schon alle Folgen als Stream verfügbar. Wer sich fragt, ob The Madison eine 2. Staffel bekommt, erfährt hier die Antwort.

The Madison Staffel 2 soll sicher und schon abgedreht sein

Alle sechs Folgen der neuen Sheridan-Serie wurden im Dreierpack über nur zwei Wochen hinweg veröffentlicht. Das bedeutet, dass hierzulande im Streaming-Abo von Paramount+ die gesamte 1. Staffel von The Madison zum Abruf bereit steht. Und das ist noch nicht alles, denn eine 2. Staffel des Neo-Western-Dramas ist offenbar längst gesichert.

Hier ist noch der deutsche Trailer zu The Madison:

The Madison - S01 Trailer (Deutsch) HD

Verraten hat die Info Hauptdarsteller Kurt Russell (Die Klapperschlange) persönlich, der in The Madison den Ehemann von Pfeiffers Protagonistin spielt. Gegenüber Entertainment Weekly verriet der Star bereits Ende Januar, dass von der neuen Sheridan-Serie direkt zwei Staffeln auf einmal gefilmt worden sein sollen. Grund war Russells schwieriger Drehplan, da er auch in der aktuellen Apple TV-Serie Monarch: Legacy of Monsters mitspielt und den Part in The Madison auf keinen Fall ausschlagen wollte:

Michelle Pfeiffer und Taylor konnten sich mit den Leuten von Paramount+ zusammensetzen und sagten: 'Lasst uns zwei Staffeln statt nur einer machen'.

'Und bevor wir nächstes Jahr mit der zweiten Staffel anfangen, werden wir stattdessen mit Kurts Szenen beginnen. Wir wollen ihn unbedingt in der Hauptrolle sehen. Wir werden seine erste Staffel zuerst abdrehen und alles da reinpacken, bevor wir dann mit der zweiten Staffel weitermachen.‘ Und so konnten wir das umsetzen.

Damit ist sehr sicher, dass The Madison aus mindestens zwei Staffeln besteht. Offiziell bestätigt wurde der Nachschub von Paramount+ noch nicht. Wann die nächste Season startet, ist ebenfalls noch nicht bekannt. Laut Russell soll sie dann erneut aus sechs Folgen bestehen.

In der neuen Serie von Taylor Sheridan ist Michelle Pfeiffer als reiches Familienoberhaupt Stacy Clyburn zu sehen, die ihren Ehemann (Kurt Russell) und ihren Schwager (Matthew Fox) durch ein tragisches Flugzeugunglück verliert. Um den Verlust zu verarbeiten, zieht sie mit ihrer Tochter (Elle Chapman) und ihrem Schwiegersohn (Patrick J. Adams) von New York in das ländliche River Valley in Montana. Hier stellt sie das ländlichere Leben vor neue, ungeahnte Herausforderungen.

In einer Podcast-Kurzfolge von Streamgestöber könnt ihr euch auch noch von The Madison überzeugen:

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In diesem Check erklärt Moviepilots Serien-Experte Max Wieseler, was die Show mit Michelle Pfeiffer und Kurt Russell mit Yellowstone gemeinsam hat und warum sie sich trotzdem positiv abhebt von den bekannten Sheridan-Hits.

