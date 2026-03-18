Ist nach 8 Folgen Scarpetta schon Schluss? Entscheidung um Staffel 2 des Prime-Hits bereits gefallen

Die neue Krimi-Thriller-Serie Scarpetta mit Nicole Kidman ist bei Amazon Prime erfolgreich angelaufen. Hier erfahrt ihr, wie es um die Zukunft und Season 2 bestellt ist.

Krimi-Fans haben vor kurzem Nachschub bei Amazon Prime in Form von Scarpetta bekommen. Die 1. Staffel der Serie mit Nicole Kidman in der Titelrolle der genialen Forensikerin Dr. Kay Scarpetta basiert auf den Romanen von Autorin Patricia Cornwell. Genügend Stoff aus den Vorlagen für ein riesiges Crime-Universum ist also geboten.

Nach dem Start von Scarpetta, die sich seit Tagen in der Serien-Top-10 von Prime hält, fragen sich Fans, wie es nach dem Ende der acht Folgen weitergeht. Hier erfahrt ihr die wichtigsten Infos dazu.

Achtung, ab hier folgen Spoiler zum Staffel 1-Finale von Scarpetta!

Amazon Prime-Serie Scarpetta hat längst eine gesicherte 2. Staffel

In der 1. Staffel der Prime-Serie arbeitet Kidman als Forensikerin Dr. Kay Scarpetta als Leiterin der Gerichtsmedizin in Virginia. Während sie einen grausamen Ritualmord untersucht, wird sie an einen zurückliegenden Fall erinnert, als sie 1998 einen Serienkiller gejagt hat.

Nach den ersten acht Folgen von Scarpetta, die viele Fragen offen lassen, ist die Zukunft der Prime-Serie längst gesichert. Bei der Ankündigung der Serie im September 2024 hat unter anderem der Hollywood Reporter berichtet, dass Amazon direkt 2 Staffeln auf einmal bestellt hat. Mindestens eine weitere Scarpetta-Season ist also garantiert.

Scarpetta-Schöpferin teast Staffel 2 des Prime-Hits

Folge 7 der Serie enthüllt, dass die Hauptfigur in den 90ern hinter die Identität des Serienmörders kam. Dabei handelte es sich um den Notruf-Operator Roy McCorckle. Als Scarpetta ihn aufsucht und von ebenfalls fast ermordet wird, tötet sie diesen aus Notwehr. Scarpettas Schwager Pete (Bobby Cannavale) vertuschte als Polizist deren Beteiligung, indem er als Erster am Tatort mehrere Schüsse auf den toten Killer abgab.

Im Interview mit dem Hollywood Reporter sprach Scarpetta-Showrunnerin Liz Sarnoff auch kurz über Staffel 2:

Die 2. Staffel setzt in der Gegenwart kurz nach den Ereignissen der 8. Folge der 1. Staffel (dem Staffelfinale) ein. In der Vergangenheit spielt die Handlung etwas später. Da wir den Mord in der 7. Folge aufdecken konnten, konnten wir all das auflösen. Da die emotionale Erzählweise aber der Schlüssel zur Gegenwart ist, wollten wir die Folgen nicht auslassen.

Wir verfilmen zwei Bücher pro Staffel – in der 1. Staffel waren das Postmortem und Autopsy, und dieses Jahr sind es Cruel and Unusual und The Body Farm. Die Geschichten nehmen also definitiv Fahrt auf und es geschehen Morde. Cruel and Unusual, das in der Vergangenheit spielt, handelt von einem hingerichteten Gefangenen und bietet uns somit einen anderen Schauplatz für den Staffelstart.

Auch zur Story von Staffel 2 hatte Sarnoff ein paar Details:

Ich denke, in der nächsten Staffel geht es für die Charaktere in der Gegenwart mehr darum, wie ihr Weg verläuft, da sie sich ja alle getrennt haben. Die Frage ist also: Finden sie am Ende wieder zueinander? Halten diese Trennungen an und wer passt wirklich zu wem? Es ist eine Erkundungstour für sie zu Beginn der Staffel, zunächst auf eigene Faust, bevor sie alle wieder zusammengeführt werden.

Podcast: Die 15 besten Serien im März bei Netflix & Co.

Da die Produktion von Scarpetta Staffel 2 eben erst begonnen hat, müssen sich Fans noch eine Weile auf die neuen Folgen gedulden. Wir rechnenmit einem Start der nächsten Season.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im März, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im März umfassen neben der ersten Serienfortsetzung zu Yellowstone sowie neuen Staffeln von One Piece und Daredevil auch düsteren Netflix-Horror, die Rückkehr einer der aktuell besten Sci-Fi-Serien sowie Krimi-Abenteuer mit Sherlock Holmes.