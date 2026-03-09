Ist nach 8 Folgen Young Sherlock schon Schluss? So steht es um Staffel 2 der Amazon Prime-Serie

Die neue Sherlock Holmes-Serie Young Sherlock beleuchtet erstmals die frühen Jahre des berühmten Meisterdetektivs. Aber dürfen sich Fans nach der ersten Season auch auf eine 2. Staffel freuen?

Der legendäre Meisterdetektiv Sherlock Holmes ist als Romanfigur von Schriftsteller Arthur Conan Doyle schon vielfach in Filmen und Serien aufgetaucht. Zuletzt ist bei Amazon Prime Young Sherlock erschienen. Die neue Serie von Schöpfer Matthew Parkhill und Regisseur Guy Ritchie dreht sich um die Anfänge von Sherlock Holmes' (Hero Fiennes Tiffin) detektivischer Laufbahn.

Da alle acht Folgen der ersten Staffel Young Sherlock auf einen Schlag veröffentlicht wurden, fragen sich Fans schon jetzt, ob es auch eine 2. Season geben wird. Hier erfahrt ihr die wichtigsten bekannten Infos dazu.

Young Sherlock Staffel 2 ist nicht offiziell, aber die Chancen stehen gut

Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es noch keine offiziellen Infos zu einer 2. Staffel Young Sherlock. Womöglich wartet Amazon Prime noch weiter die Streaming-Aufrufzahlen ab, bevor eine endgültige Entscheidung über die Zukunft der Serie gefällt wird.

Wenn es nach dem Schöpfer selbst geht, dürfen sich Fans definitiv noch auf weitere Young Sherlock-Seasons freuen. Im Moviepilot-Interview zu Young Sherlock sagte Parkhill dazu unter anderem:

Ich habe das tatsächlich schon über mehrere Staffeln hinweg geplant. Wir werden sehen, ob wir das Glück haben, weitermachen zu dürfen.

Der Showrunner träumt also gleich von mehreren geplanten Staffeln. Für eine Young Sherlock-Fortsetzung spricht auf jeden Fall schon, dass die Serie seit dem Release am 4. März mittlerweile fast ununterbrochen an der Spitze der Charts des Streamers steht. Wenn sich die Serie weiterhin so weit oben in der Top 10 halten kann, wird die Entscheidung rund um eine 2. Staffel womöglich schon bald getroffen.

Podcast: Die 15 besten Serien im März bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im März, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Highlights im März umfassen neben der ersten Serienfortsetzung zu Yellowstone sowie neuen Staffeln von One Piece und Daredevil auch düsteren Netflix-Horror, die Rückkehr einer der aktuell besten Sci-Fi-Serien sowie Krimi-Abenteuer mit Sherlock Holmes.