Ist Star Trek tot? Warum das Sci-Fi-Franchise in der Krise steckt

Was ist mit Star Trek los? Aktuell herrscht Ungewissheit über die Zukunft des legendären Sci-Fi-Universums. Im Podcast erklären wir die Gründe für die Krise.

Obwohl Star Trek: Strange New Worlds am 23. Juli 2026 mit der 4. Staffel bei Paramount+ zurückkehrt und das legendäre Science-Fiction-Universum in diesem Jahr sein 60. Jubiläum feiert, gibt es für Trekkies weltweit gerade wenig Grund zur Freude. Erstmals seit einem Jahrzehnt befindet sich kein neues Star Trek-Projekt mehr aktiv in der Produktion. Müssen wir uns Sorgen machen?

In der neuen Ausgabe unseres Podcasts Streamgestöber geben wir euch einen Überblick über die turbulenten Ereignisse hinter dem Star Trek-Franchise, dessen Zukunft so ungewiss wie seit 20 Jahren nicht mehr ist.

Podcast: Wir erklären die Gründe für die Star Trek-Krise

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Im Jahr 2017 begann mit Star Trek: Discovery eine neue Ära für das Sci-Fi-Universum, das bei Paramount+ unter der Schirmherrschaft von Alex Kurtzman mit etlichen neuen Serien ins Streaming-Zeitalter geführt wurde. In den vergangenen zwei Jahren wurde allerdings eine Serie nach der anderen beendet oder abgesetzt.

Nur noch zwei Projekte sind übrig, ihr Ende steht aber bereits fest: Während Strange New Worlds 2027 mit einer verkürzten Finalstaffel abgeschlossen wird, soll das bereits abgesetzte YA-Weltraumabenteuer Star Trek: Starfleet Academy im kommenden Jahr mit einem Cliffhanger verabschiedet werden. Zehn Jahre nach dem Beginn der neuen Trek-Serienära könnte diese schon wieder vorbei sein.

Nach der Zusammenführung von Paramount und Skydance und vor dem Hintergrund des bevorstehenden Kaufs von Warner Bros. ist die Zukunft des Franchise derzeit von Ungewissheit umhüllt. Im Podcast ergründen wir die unmittelbaren Auswirkungen des Mergers auf die Sci-Fi-Marke und diskutieren, wie es mit Star Trek im Kino und im Stream weitergehen könnte.

Timecodes:

00:04:59 - Rückblick: Die Entwicklung von Star Trek im Kino und Stream

00:15:57 - Die Gründe für die ungewisse Star Trek-Zukunft

00:26:37 - Die unmittelbaren Auswirkungen auf Kino und Stream

00:42:42 - Wie geht es mit Star Trek in Zukunft weiter?

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