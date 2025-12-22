Ist Stirb Langsam ein Weihnachtsfilm oder nicht? Bruce Willis klärt die Frage ein für allemal

Für viele Action-Fans zählt Stirb langsam zu ihren ultimativen Weihnachtsfilmen. Hauptdarsteller Bruce Willis stellte längst klar, um was für einen Film es sich bei dem Action-Klassiker in Wirklichkeit handelt.

Wenn Filmfans auf ihre liebsten Weihnachtsfilme zu sprechen kommen, findet sich der Action-Klassiker Stirb langsam regelmäßig in diesen Aufzählungen wieder. Auch in unserer Top 24 der besten Weihnachtsfilme sicherte sich der Streifen den 4. Platz. Dabei gibt es immer wieder Diskussionen darüber, ob der Film überhaupt als Weihnachtsfilm eingeordnet werden sollte.

Hauptdarsteller Bruce Willis war 2018 zu Gast in der alljährlichen Roast-Reihe des Senders Comedy Central, wo Prominente zur Zielscheibe unangenehmer Gags werden, die Kollegen oder persönliche Angehörige vortragen. Anstatt einfach nur einzustecken, nutzte Willis seinen Auftritt jedoch zugleich, um die ewige Weihnachtsfilm-Diskussion über Stirb langsam humorvoll ein für alle Mal zu beenden.

So bezeichnete Bruce Willis Stirb langsam beim Comedy Central Roast

Auf die Aussage von Fans, Stirb langsam sei ganz klar ein Weihnachtsfilm, reagierte Bruce Willis laut Comic Book mit einem deutlichen Gegenargument:

Stirb langsam ist kein Weihnachtsfilm. Es ist ein gottverdammter Bruce Willis-Film!

Mit diesem augenzwinkernden Statement, dass Stirb langsam kein Weihnachtsfilm, sondern ein Bruce Willis-Film sei, feuerte der Darsteller gegen eine Parade fieser Gags zurück, die er im Rahmen der Sendung über sich ergehen lassen musste.

Zu den Highlights des damaligen Comedy Central Roasts zählte unter anderem ein Auftritt von Willis' Ex-Frau Demi Moore, mit der er 13 Jahre lang verheiratet war und 3 Töchter hat. Dabei sagte Moore laut Entertainment Weekly , dass Willis und sie in dem Zeitraum verheiratet waren, als es nur drei Stirb Langsam-Filme gab. Was ihrer Meinung nach Sinn ergeben würde, da die letzten beiden Filme des Franchise so mies gewesen seien.

Wo kann man Stirb langsam schauen?

Wenn ihr den Action-Klassiker mit Bruce Willis jetzt schauen wollt, könnt ihr Stirb langsam direkt bei Disney+ in der Streaming-Flat schauen.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals 2018 auf Moviepilot erschienen.