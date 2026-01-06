Jack Black lehnte Schurkenrolle in einem der besten Superheldenfilme ab – und bereut es bis heute

Jack Black als Bösewicht in einem Superheldenfilm? Dieses Szenario hätte es beinahe gegeben, doch der Comedy-Star lehnte die Rolle ab – zu seinem eigenen Ärgernis.

Fast jeder Hollywood-Star hat eine reuevolle Anekdote über eine zurückliegende Rollenabsage zu berichten. Will Smiths Matrix-Abfuhr ist hierfür wohl eines der prominentesten Beispiele. Doch auch Comedy-Energiebündel Jack Black (School of Rock) hat so eine Geschichte parat.

Der Schauspieler wurde nämlich vor über 20 Jahren für einen Superheldenfilm ins Auge gefasst, in dem er dem Schurken Leben einhauchen sollte. Wie er in einem Interview mit dem britischen Radiosender Capital FM kürzlich verriet, bedauert er es heute noch, dass es nie dazu kam.

Jack Black sollte Schurke Syndrome in Pixars Die Unglaublichen sprechen, doch zeigte sich wenig begeistert

Es handelte sich um den Pixar-Animationsfilm Die Unglaublichen – The Incredibles, gefragt waren also Blacks Fähigkeiten als Synchronsprecher. Er sollte darin dem Bösewicht Syndrome seine Stimme leihen, hatte allerdings Probleme mit der Figurenzeichnung:

Ich sagte nein, weil ich dachte: 'Ähm, [Regisseur] Brad Bird? Nie von ihm gehört!' [Ich sagte zu ihm]: 'Die Figur, die du mir anbietest, ist [...] irgendwie eindimensional. Ich bin interessiert, aber ich würde gerne eine Überarbeitung sehen. Würdest du dieser Figur mehr Tiefe verleihen?' Und er meinte nur: 'Ja, du bist raus.'

Die bewusst affektierte Tonlage, in der Black seine Äußerungen von damals wiedergibt, zeigt ziemlich offensichtlich, dass der Hollywood-Star seine Absage selbst als überheblich und arrogant empfand. Was er kurze Zeit später schließlich auch schon bereute:

Ich habe eine wertvolle Lektion gelernt, denn als der Film herauskam, war er einer der besten Filme, die je gedreht wurden. Ich dachte mir: 'Warum war ich so schwierig?'

Und tatsächlich gilt Die Unglaublichen auch heute noch als einer der besten Filme aus dem Hause Pixar, der 2005 zwei Oscars gewann und 2018 mit Die Unglaublichen 2 eine ebenso starke Fortsetzung nach sich zog. Für 2027 ist Teil 3 des Superhelden-Abenteuers geplant.

Trotz Pixar-Absage: Jack Black ist als Synchronsprecher in Hollywood gefragt

Statt Black übernahm letztendlich Jason Lee (My Name is Earl) den Part von Syndrome. Lange grämen musste sich der auch als Rockmusiker tätige Star deshalb allerdings nicht, schließlich ergatterte er danach mehrere Synchron-Jobs in Animationsfilmen, die er neben seinen physischen Rollen bis heute immer wieder gerne annimmt.

Unter anderem sprach er die Hauptrolle in der vierteiligen Kung Fu Panda-Reihe, den Mafia-Hai Lenny in Große Haie – Kleine Fische und Schurke Bowser in Der Super Mario Bros. Film.

Aktuell ist Black jedoch in Fleisch und Blut auf der großen Leinwand zu bewundern: Sein neuer Film, die Meta-Fortsetzung Anaconda, läuft seit dem 25. Dezember 2025 in den deutschen Kinos.