Jack Nicholsons Sohn könnt ihr jetzt in Smile 2 auf Netflix sehen: Unglaublich, wie ähnlich er seinem Vater ist

Shining-Star Jack Nicholson hat einen Sohn namens Ray, den ihr neuerdings im Horror-Highlight Smile 2 auf Netflix sehen könnt. Darin macht er seinem fratzenziehenden Vater alle Ehre.

Diese Woche kam das Horror-Sequel Smile 2: Siehst Du es auch? zu Netflix, wo der Film aktuell die Streaming-Charts erobert. Zum Cast zählt auch ein gewisser Ray Nicholson – niemand Geringeres als der Sohnemann von Schauspiellegende Jack Nicholson (Shining). Wie sehr er seinem Vater ähnelt und wie treffend er dessen ikonische Performance in Stanley Kubricks Shining emulieren kann, seht ihr hier:

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Im Cast von Smile 2: Wer ist Jack Nicholsons Sohn Ray Nicholson?

Ray Nicholson wurde 1992 von Rebecca Broussard zur Welt gebracht, die man als Schauspielerin und Model kennt. Seinen ersten Film-Credit verdiente Nicholson Jr. sich 2006 mit der Filmkomödie Die Bankdrücker. Nach einigen Kurzfilmen ging es danach mit einer kleinen Rolle im Netflix-Projekt The Outsider und vier Folgen der Biker-Serie Mayans MC weiter.

Seit 2020 machte Ray Nicholson sich mit Auftritten in Filmen wie Licorice Pizza und Promising Young Woman einen Namen. Vor allem aber zählte er zum Hauptcast der Young Adult-Serie Panic. In Smile 2 könnt ihr ihn nun als verstorbenen Schauspieler namens Paul auf Netflix erwischen, inklusive unheimlichem Grinsen der Marke Nicholson. Darüber hinaus war der Nicholson-Nachwuchs dieses Jahr schon in der Serie The Beauty zu sehen und wird noch im Sportfilm The Mosquito Bowl auftauchen.

Gegenüber Deadline sagte der Sohnemann 2024, als seine Schauspielkarriere noch am Anfang stand, folgendes über die Ähnlichkeit zu seinem prominenten Vater:

Wir sind sehr unterschiedliche Leute. Die Dinge, die mich betreffen, betreffen nicht unbedingt ihn. Natürlich liebe ich ihn. Er ist meine Inspiration. Ich habe jeden Abend mit ihm zu Abend gegessen. Ich habe es studiert, so habe ich gelernt, ein Mensch zu sein. Also werden wir uns natürlich irgendwie ähnlich sein.

Wer sich selbst ein Bild von Smile 2 machen will, der laut Jan Felix Wuttig von Moviepilot seinen Vorgänger schon in den ersten 5 Minuten übertrifft, hat jetzt auf Netflix die Gelegenheit dazu. Falls es statt Smile lieber Shining sein soll: Den Kubrick-Klassiker mit Nicholson Senior findet ihr bei HBO Max in der Streaming-Flat oder als Leih- und Kauftitel bei Amazon, Apple TV, Sky, MagentaTV und Co.

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