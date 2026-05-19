Jack Ryan ist nach 3 Jahren zurück: So gut ist Amazons Agenten-Actionfilm Ghost War

Drei Jahre hatte Reacher Zeit auf dem Action-Thron, aber jetzt ist Amazons bester Agent Jack Ryan zurück. Wie gut ist sein Streamingfilm Jack Ryan: Ghost War geworden?

Es gab eine Zeit, da hatte noch niemand von Reacher gehört und Amazon Prime Video war fest in der Hand der CIA: Tom Clancy’s Jack Ryan galt als Nonplusultra der Streaming-Actionserie und John Krasinskis Abenteuer als US-Geheimagent begeisterten Millionen.

Mittlerweile sind seit der 4. und letzten Staffel der Serie etwa drei Jahre vergangen und Alan Ritchsons Hüne besetzt den Amazon-Thron. Doch ab morgen ist Krasinskis Spion zurück: mit dem Streamingfilm Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost War. Hat sich die Geduld der Fans bezahlt gemacht? Muss Reacher das Zepter zurückgeben?

Krieg im Schatten: Darum geht's in Amazons Actionfilm Jack Ryan: Ghost War

Jack Ryan (Krasinski) hat der CIA den Rücken gekehrt. Als Wall Street-Manager verdient er gutes Geld und riskiert dabei nicht einmal seinen Kopf. Doch sein Ex-Chef James Greer (Wendell Pierce) will davon nichts hören: Er rekrutiert seinen ehemaligen Agenten für einen vermeintlich kleinen Job – er soll lediglich eine Kontaktperson in Dubai treffen.

Schaut hier den Trailer zu Jack Ryan Ghost War:

Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost War - Trailer (Deutsch) HD

Doch natürlich entwickelt sich das Treffen zur Katastrophe: Kontaktperson Nigel Cooke (Douglas Hodge) stirbt vor Ryans Augen mit durchtrennter Kehle, bewaffnete Unbekannte greifen den reaktivierten Spion an. Er ist wieder mittendrin im Schlund der Verschwörung.

Wie sich zeigt, will eine brutale, supranationale Spezialeinheit namens Starling ihr Existenzrecht sichern. Greer kennt sie gut – er gehörte der Truppe, die sich auf psychologische Kriegsführung, gnadenlose Anschläge und Folter spezialisierte, einst selbst an. Ryan muss seinen Chef vor der Wut seiner ehemaligen Weggefährten schützen – und den Krieg im Schatten gewinnen, der unbequeme Fragen nach der Vergangenheit der USA stellt.

Jack Ryan: Ghost War bietet 100 Minuten Action ohne Überraschungen für Fans

Filme zu erfolgreichen Serien können grundsätzlich zwei Wege gehen: Entweder erzählen sie die Story der Serie in bedeutender Weise weiter – das tat zuletzt der Peaky Blinders-Film The Immortal Man – oder sie lassen Fan-Lieblinge in einer Art exemplarischem Abenteuer durchexerzieren, was die Community an der Serie liebt.

Amazon, Regisseur Andrew Bernstein und seine Autoren haben sich für die zweite Option entschieden. Jack Ryan: Ghost War fühlt sich nach einer Jack Ryan-Folge auf Steroiden an – mehr Action, bessere Optik, mehr Stars.

Viele langjährige Fans bekommen in den 100 Minuten Agenten-Action genau das, was sie wollen: einen charmanten John Krasinski, Schießereien und Verfolgungsjagden, Reisen zwischen fernen Ländern und den wohligen Kitzel irgendeiner paramilitärischen Geheimdienstverschwörung mit ihren kleinen Twists und Wendungen. Geplänkel zwischen den alten Kameraden Greer, Ryan und Mike November (Michael Kelly) inklusive.

Mehr Film-News von uns: Abonniere Moviepilot bei Google , wo wir täglich über 3 Millionen Fans mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen.

Wer aber Überraschungen, neue Aspekte oder mutige Experimente erwartet, ist hier falsch. Ghost War ist eine Filmfortsetzung nach Schema F, die über die thematischen Grenzen der Serie nie hinausgeht. Beispielhaft stehen dafür die Figuren, deren Charakterisierung nur so stark ist, wie es die Durchschnittsstory für ihre Impulse braucht.

Verteidigt Ryan seinen neuen Frieden etwa gegen die Forderungen Greers, sich wieder die Hände mit Blut zu besudeln? Im Gegenteil. Er leistet so geringfügigen Widerstand, dass Bernstein die Szene mit Witzeleien auflösen muss, um sie nicht ins Absurde abgleiten zu lassen. Ähnlich entwicklungsarm ist auch MI6-Agentin Emma Marlowe (Sienna Miller), eine diffuse Mixtur aus Sarkasmus und Zigaretten, die nie wirklich Persönlichkeit zeigt.

Auch interessant:

Bernstein und sein Autorenteam sind nicht an den Figuren interessiert, sondern schicken sie nur auf die neue Mission der Woche, die dank des Budgets eines Amazon-Actionfilms eben etwas umfangreicher ausfällt. Ghost War ist nicht langweilig oder schlecht, er ist bloß nichts Besonderes. In den Termini der öffentlichen Sicherheit ausgedrückt zeigt Jack Ryan mit dem Film Präsenz. Aber die Action-Hegemonie bei Amazon erobert man so nicht zurück. Sie bleibt fest in Reachers Händen.

Jack Ryan: Ghost War läuft ab dem 20. Mai 2026 auf Amazon Prime Video.