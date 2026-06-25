Jackass 5 startet heute im Kino: Fans sollten eine Sache über das Finale wissen

Jackass zählt zu den größten Kultproduktionen der 2000er. Jetzt startet ein fünfter Kinofilm mit der Truppe rund um Johnny Knoxville als großer Abschied im Kino. Im Finale ist aber nicht alles neu.

Seit den 2000ern sorgt die Jackass-Gang rund um Johnny Knoxville, Steve-O, Wee-Man & Co. mit heftigen Stunts und ekligen Pranks für ebenso irrwitzige wie schmerzhafte Momente beim Zuschauen. Nach der Serie und drei Kinofilmen ist 2022 der vierte Teil Jackass Forever erschienen, der schon als Finale taugte. Anfang 2026 kündigte Knoxville jedoch überraschend an, dass ein fünfter Jackass-Kinofilm gedreht wurde und dieses Jahr starten würde.

Jetzt ist es soweit und Fans können sich Jackass 5: Einer geht noch ab heute im Kino anschauen. Wer ausschließlich neue Stunts und Streiche erwartet, muss sich aber auf eine Enttäuschung einstellen.

Neu im Kino: Der letzte Jackass-Film vereint altes und neues Material

Wie bereits vorab verkündet wurde, setzt sich Jackass 5 aus neu gefilmtem Material und einer Art Best-of-Compilation aus bisherigen Szenen, nie ausgestrahlten Aktionen sowie Outtakes und Behind-the-Scenes-Momenten zusammen. So bekommen Fans auch Szenen mit Bam Margera zu sehen, der aufgrund von persönlichen Problemen zuletzt bei der Produktion des vierten Kinofilms gefeuert wurde.

Dadurch ist der neue Kinofilm von Stammregisseur Jeff Tremaine mehr denn je ein großes Abschlussfest, mit dem sich die Gang endgültig in den Jackass-Ruhestand verabschieden will.

Schaut hier noch den deutschen Jackass 5-Trailer:

Jackass 5: Einer geht noch - Trailer (Deutsch) HD

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Johnny Knoxville verletzte sich bei Jackass 5-Dreh

Neben dem höheren Alter der Beteiligten hat das chaotische Franchise deutliche Spuren an einigen der Stars hinterlassen. Bei den Dreharbeiten von Jackass Forever wurde Knoxville bei einem Stunt von einem Stier so stark verletzt, dass er mehrere Minuten lang ohnmächtig war und eine Gehirnblutung erlitt, die sich in diesem Ausmaß nicht wiederholen darf. Spätestens dieser Unfall hat die Jackass-Legende endgültig in Stunt-Rente geschickt.

Wie heftig es im Finale nochmal für die Stars wird, könnt ihr ab jetzt selbst überprüfen. Jackass 5: Einer geht noch läuft seit dem 25. Juni 2026 in den deutschen Kinos.