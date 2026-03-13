Jahrelang machte die Schwerkraft (!) einen Sci-Fi-Film unmöglich – jetzt haben 2 Meisterregisseure eine Lösung gefunden

Das geniale Regie-Duo Phil Lord und Chris Miller plant neuen Sci-Fi-Film: Jahrelang konnten sie ihn wegen eines Schwerkraftproblems nicht drehen. Dieses Problem scheint jetzt gelöst zu sein.

Nächste Woche startet mit Der Astronaut – Project Hail Mary ein absolutes Science-Fiction-Highlight in den Kinos. Der neue Film mit Ryan Gosling und Sandra Hüller in den Hauptrollen basiert auf dem mitreißenden Roman von Andy Weir und wurde von dem Regie-Duo Phil Lord und Christopher Miller inszeniert.

Euch erwartet ein Sci-Fi-Blockbuster der Extraklasse. Hier könnt ihr unseren Film-Check zu dem Film nachlesen. Lord und Miller haben jedoch jetzt schon angekündigt, dass sie bereits an einer weiteren Verfilmung eines Romans von Andy Weir arbeiten.

Lord und Miller mussten für die Arbeit an ihrem nächsten Sci-Fi-Film ein Schwerkraft-Problem lösen

Wie die beiden Regisseure und Produzenten in einem Interview mit dem Hollywood Reporter berichteten, arbeiten sie mit Artemis bereits an der nächsten Roman-Adaption des Autors, der auch Der Marsianer geschrieben hat. Weir ist für seine wissenschaftliche Genauigkeit in seinen Sci-Fi-Büchern bekannt und auch Lord und Miller versuchten in Der Astronaut, die Weltraumsequenzen so echt wie möglich wirken zu lassen.

Der Roman Artemis spielt auf dem Mond und soll schon seit einer Weile von den beiden verfilmt werden. Auf die Frage hin, ob das Projekt noch für die beiden im Raum steht, entgegnete Miller, dass sie bislang mit einem ungewöhnlichen Problem zu kämpfen hatten, für das es nun eine Lösung geben soll.

Es gibt ein Artemis-Drehbuch, es ist großartig. Was uns jahrelang daran gehindert hat, war die Frage: 'Wie setzen wir ein Sechstel der Schwerkraft um?' Die Geschichte spielt auf dem Mond. Wir glauben, wir haben eine Lösung gefunden.

Wann und wo wird man Artemis sehen können?

Vermutlich müssen wir noch sehr geduldig sein, bis Artemis die große Leinwand erobert. 2017 sicherte sich das damalige Studio 20th Century Fox die Rechte. Lord und Miller wurden damals als Regisseure engagiert, ehe Geneva Robertson-Dworet (Tomb Raider, Captain Marvel) ein Jahr später als Drehbuchautorin an Bord kam.

Seitdem ist es sehr ruhig um das Projekt geworden und es ist völlig unklar, ob Disney weiterhin an einer Verfilmung interessiert ist. Sollte Artemis nach Der Astronaut tatsächlich an Fahrt aufnehmen, wäre ein Kinostart frühestens 2028 realistisch.

Der Astronaut hingegen startet am 19. März 2026 in den deutschen Kinos.