Den allerersten James Bond-Film kennt heut kaum noch jemand – er galt lange als verschollen

Für die meisten Fans wird Sean Connery immer der originale Bond-Darsteller sein. Allerdings gab es einen Schauspieler, der die Rolle schon vor ihm zum Leben erweckte.

James Bond gehört wohl zu den ikonischsten Filmhelden aller Zeiten. Mit Sean Connery wurde die Figur seit James Bond 007 jagt Dr. No zum weltweiten Phänomen. In der neueren Zeit bekam die Reihe mit Daniel Craig eine neue Richtung, der Neustart begann mit James Bond 007 - Casino Royale. Die Vorlage war der erste Bond-Roman aus der Feder von Ian Flemming und wurde bereits mehrfach verfilmt. Einmal sogar noch vor dem ersten Connery-Film.

Casino Royale war die erste Bond-Verfilmung überhaupt – mit einem Amerikaner in der Hauptrolle

Der Roman Casino Royale erschien 1953. Nur ein Jahr später erschien die erste Verfilmung des Stoffes. Gedreht wurde die ca. 50 minütige Adaption als Episode der Fernsehserie Climax!. Unter dem Namen Jimmy Bond spielte der amerikanische Schauspieler Barry Nelson den Agenten, der für die Adaption zum CIA-Agenten wurde. Dafür wurde aus dem ursprünglich amerikanischen Agenten Felix Leiter der Brite Clarence Leiter (Michael Pate).

Wie TV Line berichtete, galt die Folge von Climax! nach der Erstausstrahlung lange Zeit als verschollen. Erst 1981 tauchte sie wieder auf, als ein Filmenthusiast sie in der Sammlung seines Onkels entdeckte. Daher hielten viele die Parodie Casino Royale von 1967 lange Zeit für die erste Verfilmung des Stoffes. Inzwischen wurde die komplette Episode mehrfach bei YouTube hochgeladen.

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Neben der Tatsache, dass Bond in der ersten Adaption zum Amerikaner wurde, hat die Figur auch sonst wenig mit der Ikone zu tun. Die süffisant-kaltblütige Art, wie sie durch Connery geprägt wurde, ist in der ersten Adaption nicht zu finden. Daher bleibt Connery, obwohl er nicht der erste Bond-Darsteller war, wohl noch immer die Blaupause, an der sich alle Nachfolger messen lassen müssen.