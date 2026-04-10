James Bond bekommt Konkurrenz: Legendäre Action-Reihe mit 60 Millionen Fans wird endlich verfilmt

James Bond auf LSD? Jahrelang haben wir auf die Verfilmung dieser abgefahrenen Sci-Fi-Action-Reihe gewartet. Jetzt kommt alles ganz anders. Sony hat ein neues Regie-Duo für Metal Gear Solid engagiert.

Stellt euch ein Spionage-Action-Thriller à la James Bond vor – nur düsterer, mysteriöser und philosophischer. Die von Hideo Kojima geschaffene Videospielreihe Metal Gear Solid entführt in eine faszinierende Welt voller Geheimnisse und High-Tech-Gadgets, in der exzentrische Bösewichte mit Massenvernichtungswaffen spielen und globale Konflikte auslösen, die nur von einem Mann gelöst werden können.

Das klingt alles nach einer spannenden James Bond-Konkurrenz im Sci-Fi-Gewand und dennoch ist es Hollywood bis heute nicht gelungen, das Stealth-Action-Game um den Elite-Soldaten Solid Snake in einen Blockbuster zu verwandeln. Zuletzt setzte sich Kong: Skull Island-Regisseur Jordan Vogt-Roberts für eine Verfilmung mit Oscar Isaac in der Hauptrolle ein. Wie sich herausstellt, ist diese Adaption Geschichte.

Neuer Versuch: Metal Gear Solid soll von den Final Destination 6-Regisseuren verfilmt werden

Der Hollywood Reporter berichtet, dass sich bei Sony ein völlig neues Projekt in Arbeit befindet, das Metal Gear Solid auf die Leinwand bringen soll. Von Vogt-Roberts ist nicht länger die Rede. Stattdessen hat das Studio zwei der aktuell gefragtesten Regisseure engagiert: Zach Lipovsky und Adam B. Stein. Erst letztes Jahr hat das Duo die Final Destination-Reihe überaus erfolgreich ins Kino zurückgebracht.

Mit einem Budget von 50 Millionen US-Dollar konnte Final Destination: Bloodlines starke 318 Millionen US-Dollar einspielen. Publikum und Kritik waren gleichermaßen angetan von der Wiederbelebung der Horror-Reihe aus den 2000er Jahren. Seitdem stehen Lipovsky und Stein hoch im Kurs in Hollywood. Für Sony und Columbia entwickeln sie auch einen animierten Venom-Film sowie das Sci-Fi-Epos The Earthling.

Metal Gear Solid markiert nun das größte High-Profile-Projekt in ihrer Vita. Produziert wird der Film von Avi Arad und seinem Sohn Ari Arad, die Metal Gear Solid bereits 2012 als Film umsetzen wollten, nachdem sich Sony in den 2000ern die Filmrechte gesichert hatte. Trotz mehrmaliger Anläufe und über 60 Millionen verkauften Spielen wurde die Kinoversion nie konkret. Vielleicht haben Lipovsky und Stein mehr Glück.

Hypnotisierende James Bond-Alternative: Wann kommt der Metal Gear Solid-Film ins Kino?

Sollte es dieses Mal tatsächlich klappen und die Produktion zügig beginnen, könnte der Metal Gear Solid-Film 2028 die große Leinwand erobern. Abhängig ist das vermutlich davon, wie hoch der Film gerade bei Sony priorisiert wird. Nicht zuletzt hätten Lipovsky und Stein auch zahlreiche andere Projekte am Start, denen sie sich zuerst widmen könnten. Metal Gear Solid scheint gerade aber definitiv an Fahrt aufzunehmen.