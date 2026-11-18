Für James Bond-Regisseur Denis Villeneuve muss 007 ganz bestimmte Qualitäten mitbringen. Aus welchen Gründen er sich für Robert Pattinson entschieden hat, erfahrt ihr hier.

Es ist nicht nur die Filmnachricht der Woche, sondern des Jahres: Robert Pattinson ist der neue James Bond. Die Suche von Dune-Regisseur Denis Villeneuve unter der neuen 007-Heimat Amazon MGM Studios hat viele Jahre gedauert und die Fans mit Spannung und immer neuen Favoriten in Atem gehalten. Die Entscheidung für den Twilight- und Batman-Star ging laut Villeneuve schließlich auf gleich mehrere Qualitäten zurück, wie er kürzlich in einem Interview verriet.

Deshalb ist Robert Pattinson zu James Bond geworden

Noch bevor Pattinson offiziell als James Bond verkündet wurde, hat Denis Villeneuve im Interview mit GQ über den schwierigen Castingprozess gesprochen. Dabei fasste er zusammen, welche Eigenschaften der perfekte 007-Darsteller mitbringen muss:

Die erste Eigenschaft ist, dass ich ihm abnehmen muss, ein Killer zu sein, denn Bond ist mehr als nur ein Spion, er ist ein Auftragsmörder. Ich brauche diese Art von Wut tief in den Augen. Das hat nicht jeder.

Ich brauche jemanden mit diesem kompromisslosen Elan, jemanden, um den sich sofort alles dreht, sobald er den Raum betritt, diese Art von starkem Charisma, und jemanden, der auch viel Sinnlichkeit ausstrahlt und auf die Menschen anziehend wirkt ... jemanden mit schwarzem Humor, jemanden, der Freude daran hat, bis zum Hals in Schwierigkeiten zu stecken, jemanden, der sich nicht scheut, sich die Hände schmutzig zu machen.

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Ich brauche jemanden, der stark und muskulös ist, jemanden, der eine Naturgewalt ist. Und natürlich jemanden mit einer tiefen Intelligenz im Blick, jemanden, der uns immer einen Schritt voraus ist.

Offenbar hat Robert Pattinson für den Regisseur all diese Qualitäten vereint, weshalb er sich letztendlich gegen seine Mitbewerber Callum Turner, Jack Lowden, Josh O'Connor und Nicholas Hoult durchsetzte.

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So erklärte auch Amazon-Boss Jeff Bezos bei der Silicon Valley & The World Konferenz (via Deadline ), dass die Entscheidung ziemlich schnell feststand, nachdem Pattinson für die Rolle vorgesprochen hat:

Als wir bei dieser Liste von fünf Kandidaten angelangt waren, waren sie alle großartig. Aber Rob Pattinson und seine Darbietungen hatten etwas Besonderes an sich, und es stand irgendwie sofort außer Frage. Denis, der Regisseur, war ... wir fühlten uns alle gewissermaßen zu ihm hingezogen. Übrigens würde ich sagen, dass wir anfangs ein wenig voreingenommen ihm gegenüber waren, weil er bereits so berühmt ist. Wir dachten irgendwie, vielleicht sollten wir jemanden nehmen, der etwas unbekannter ist. Aber bei den Probeaufnahmen war es so offensichtlich: Er ist James Bond.

Wann kommt der neue Bond-Film mit Robert Pattinson ins Kino?

Auch wenn Robert Pattinson nun offiziell als Bond feststeht, wird es noch eine Weile dauern, bis wir Schauspieler in der Rolle auf der großen Leinwand sehen werden. Die Dreharbeiten sollen irgendwann im nächsten Jahr beginnen. Somit lässt Bond 26 womöglich noch bis 2028 auf sich warten.

Das Drehbuch für das neue 007-Abenteuer wird von Peaky Blinders-Schöpfer Steven Knight zu Papier gebracht. Die Regie übernimmt bekanntlich Denis Villeneuve. Wer im neuen Film als Bond-Bösewicht:in und Bond-Girl in Erscheinung tritt, ist die nächste große Frage, die jetzt geklärt werden muss.