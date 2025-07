James Bond-Favorit erteilt der Rolle eine Absage: "Wäre nicht gut"

Ein Schauspielstar, der in jüngerer Vergangenheit immer mal wieder mit der Bond-Rolle in Verbindung gebracht wurde, hat sich jetzt selbst aus dem Rennen genommen. Er findet sich nicht passend genug.

007-Fans warten immer noch auf die große Info, wer der neue James Bond-Darsteller nach Daniel Craig wird. Zuletzt wurde immerhin schon mal verkündet, dass Dune-Regisseur Denis Villeneuve den nächsten Teil der Reihe unter der kreativen Leitung von Amazon MGM inszenieren wird.

Jetzt hat sich ein Star zu Wort gemeldet, dessen Name immer wieder im Zusammenhang mit Bond genannt wurde. Der Schauspieler aus einem jüngeren Netflix-Hit schließt die 007-Rolle für sich aber klar aus.

Kingsman- und Netflix-Star Taron Egerton findet sich als James Bond unpassend

Im aktuellen Interview mit Collider anlässlich seines neuen Films She Rides Shotgun sprach Schauspielstar Taron Egerton auch über seine mögliche 007-Zukunft. Der Star aus der Kingsman-Reihe und dem extrem erfolgreichen Netflix-Action-Film Carry-On sieht sich selbst aber überhaupt nicht in dem Agenten-Franchise:

Ich glaube nicht, dass ich dafür die richtige Wahl bin. Ich glaube, ich bin zu chaotisch dafür. Ich glaube nicht – ich liebe James Bond und insbesondere Daniel Craigs Zeit dort. Aber ich glaube, ich wäre nicht gut darin, und ich denke, es gibt so viele coole, jüngere Schauspieler, die großartig dafür wären. Ich glaube, an mir wäre es wahrscheinlich verschwendet.

In dem Gespräch sagt Egerton noch, dass bisher niemand wegen der Bond-Rolle auf ihn zugekommen sei. Der Star könnte sich in Zukunft auf jeden Fall nochmal einen größeren Part in einem Blockbuster vorstellen, aber 007 wäre ihm persönlich eine Nummer zu groß.

Zuletzt hat sich immer mehr abgezeichnet, dass der neue Bond wohl von einem jüngeren Schauspieler verkörpert werden soll. Womöglich wird nach einem Star unter 30 für den ikonischen Part gesucht. Neueren Infos zufolge sollen angeblich Tom Holland, Jacob Elordi und Harris Dickinson auf dem Cast-Wunschzettel von Amazon stehen. Offiziell bestätigt ist diese Auswahl aber nicht.

Wann startet der neue Bond-Film im Kino?

Von einem Start der nächsten 007-Mission sind wir noch weit entfernt. Zurzeit ist Denis Villeneuve noch mit dem Dreh des dritten Dune-Films beschäftigt. Danach soll er den ersten Drehbuchentwurf seines Co-Autors überarbeiten und anschließend mit dem Bond-Casting beginnen. Wir gehen somit davon aus, dass Bond 26 frühestens 2027 oder sogar erst 2028 im Kino startet.