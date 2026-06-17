James Bond ist nichts dagegen: Daniel Craigs beste Rolle streamt jetzt in einem queeren Meisterwerk

Im Stream gibt es jetzt ein queeres Meisterwerk voller Zerbrechlichkeit, wildem Rausch und Bildgewalt von einem Star-Regisseur zu sehen: Ex-Bond Daniel Craig ist dabei – in seiner besten Rolle.

Professionell, pflichtbewusst, selbstsicher, tödlich – das ist James Bond. Dank Daniel Craig brach die 007-Rolle auf, bekam schmerzhafte Risse, wurde verletzlich. Doch sein 15-jähriger Auftrag als britischer Spion ist nichts gegen seine schauspielerische Leistung in Queer. Die wilde Mischung aus Liebesdrama, Abenteuerfilm und Drogentraum zeigt den Star in seiner besten Rolle und ist aktuell bei MUBI zu streamen.

James Bond-Star Daniel Craig spielt einem heroinkranken Liebestölpel im Exil

William Lee (Craig) ist ein US-amerikanischer Expat im Mexico City der 1950er. Der getriebene Heimatlose hetzt durch die Straßen und versucht (oft erfolglos), jüngere Männer zu verführen, während er sich besinnungslos trinkt. Eines Nachts beobachtet er bei einem Hahnenkampf den jungen Allerton (Drew Starkey) – und ist sofort verliebt.

Hechelnd, sich selbst zerfleischend jagt er dem Objekt seiner Begierde hinterher, bekommt ihn schließlich zu fassen, verbringt eine Nacht mit ihm. Doch sein Schwarm zieht sich immer wieder von ihm zurück – er entflieht der verzweifelten Liebe Lees, zeigt sich im einen Moment freigiebig, im anderen grausam.

Schaut hier den Trailer zu Queer:

Staffel 2 Trailer

Lee, der von der Telepathie fasziniert ist, will in den Dschungeln Südamerikas nach einer mysteriösen Pflanze suchen, die verborgene Kräfte entfesseln soll. Er lädt Allerton auf eine Reise ein, die für beide eine unfassbar starke Erfahrung bereithält.

Zum Weiterlesen:

Queer ist ein bizarrer Mix aus Drama, Liebesfilm, Abenteuer und reinem Bilderrausch. Star-Regisseur Luca Guadagnino (Call Me By Your Name, Challengers) hat die gleichnamige Buchvorlage von William S. Burroughs (Naked Lunch) mit biografischen Anspielungen auf den Autor verfilmt und entzündet eine schmerzhafte Romanze in ihrem Kern: Lee ist ein heroinkranker Liebestölpel und Daniel Craig überraschenderweise die perfekte Wahl für ihn.

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Denn der heftige Kontrast zwischen seiner muskulösen James Bond-Physis, seinen Anzügen und dem Pistolenhalfter auf der einen Seite und seiner zappeligen Gestik und den hilflosen Worten auf der anderen kreiert eine einmalige, faszinierende Mischung. Er ist Jäger und Beute, Täter und Opfer in einem.

Guadagnino taucht Craigs beste Rolle in leuchtende, poetische Farben, die Mexico in eine künstliche Märchenlandschaft verwandeln. In ihr agieren die Protagonisten des Films wie auf einer Bühne. Queer hat das Gepräge eines theatralischen Epos: ikonisch, wunderschön und tragisch.