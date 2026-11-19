Robert Pattinson ist der neue James Bond und die ganze Welt spricht über nichts anderes mehr. Auch Pierce Brosnan und ein weiterer Bond-Darsteller melden sich jetzt über das Casting zu Wort.

An dieser News führt diese Woche wirklich kein Weg vorbei. Robert Pattinson wurde als der neue James Bond für das 26. Abenteuer des Agenten angekündigt und der Hype vor und nach der Ankündigung hätte kaum größer sein können. Auch zwei ehemalige Bond-Darsteller meldeten sich nun über Social Media zu dem Casting und wenden sich dabei direkt an den 40-jährigen Briten.

Das geben Robert Pattinsons Bond-Vorgänger ihm mit auf den Weg

Wie Deadline berichtet, haben sich seit Pattinsons Casting mit Pierce Brosnan und George Lazenby bereits zwei ehemalige Bond-Darsteller öffentlich bei Pattinson gemeldet. Brosnan setzte einen Instagram-Post an, in dem er sich an die gute gemeinsame Zeit am Set von Remember Me erinnerte und ihn in der Welt von Bond willkommen hieß. Zuversichtlich fügte er noch "Du wirst großartig sein" hinzu.

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Lieber Robert, willkommen in der Welt von Bond. Du wirst großartig sein. Ich habe schöne Erinnerungen an unsere gemeinsame Zeit bei den Dreharbeiten zu Remember Me. Es war eine Freude zu beobachten, wie du dir ein bemerkenswertes Lebenswerk geschaffen hast und von Erfolg zu Erfolg geeilt bist. Genieß die Reise. Grá mór, Pierce



Brosnan hatte insgesamt vier Auftritte auf der Kinoleinwand als berühmtester Spion der Welt. Doch auch einer seiner Vorgänger Lazenby, der Bond nur ein einziges Mal in James Bond 007 - Im Geheimdienst Ihrer Majestät verkörperte meldete sich mit freundlichen Worten für Pattinson auf X zu Wort. Dort hieß er ihn zum "exklusivsten Club der Welt" willkommen und erinnerte ihn aber auch daran, den Spaß nicht zu vergessen.

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Ich habe gehört, dass der neue James Bond @007 bekannt gegeben wurde... Robert, willkommen im exklusivsten Club der Welt. Aber vergiss nicht, es zu genießen. Mal sehen, ob du auch so einen 'Das ist dem anderen Kerl nie passiert'-Moment haben wirst. Alles Gute, Kumpel, George xx



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Wann kann man mit Pattinsons Bond-Film rechnen?

Sobald die Promo-Phase zu Dune: Part Three abgeschlossen ist, wird Regisseur Denis Villeneuve sich mit Sicherheit im nächsten Jahr mit voller Aufmerksamkeit dem bisher noch unbenannten Bond26-Projekt widmen und bestenfalls mit den Dreharbeiten beginnen. Mit einem Kinostart vor 2028 sollte man jedoch nicht rechnen.