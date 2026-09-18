James Bond-Star Sean Connery lehnte das wohl größte Fantasy-Franchise aller Zeiten ab: "Verstehe es immer noch nicht"

Ur-Bond Sean Connery war ein Hollywood-Star, der es sich leisten konnte, prestigeträchtige Rollen abzulehnen. So wie die in einem Fantasy-Meisterwerk, das ihm ein Vermögen eingebracht hätte.

Peter Jacksons kolossale Der Herr der Ringe-Trilogie ist natürlich über jeden Zweifel erhaben. Stellt euch aber dennoch mal für einen kurzen Augenblick eine Welt vor, in der der durch Ian McKellen perfekt besetzte Zauberer Gandalf plötzlich mit einem markanten schottischen Dialekt spricht.



Tatsächlich hätte es durchaus dazu kommen können, denn die Rolle wurde ursprünglich niemand Geringerem als Hollywood-Legende Sean Connery angeboten. Der erste James Bond-Darsteller gab sich vor der Kamera bekanntlich nicht die größte Mühe, seinen nativen Akzent zu verbergen, ganz gleich um welchen Charakter es sich auch handelte. Der Grund, weshalb der 2020 verstorbene Schauspieler den Gandalf-Part ablehnte, hatte damit allerdings nichts zu tun.

James Bond-Star Sean Connery lehnte Gandalf-Rolle in Der Herr der Ringe ab – und der Grund ist kaum zu glauben

Wie Far Out Magazine erinnert, sahen die Herr der Ringe-Verantwortlichen in Connery einen geeigneten Gandalf, fingen sich jedoch eine Absage von dem Ex-007 ein. Warum? Die Ikone fand schlicht keinen Zugang zu J.R.R. Tolkiens epochaler Fantasy-Geschichte. Selbst Jahre nach dem Erscheinen der Trilogie war der Mittelerde-Kosmos für ihn offenbar immer noch unergründlich. So gestand er 2012 dem New Zealand Herald :

Ich habe das Buch gelesen. Ich habe das Drehbuch gelesen. Ich habe den Film gesehen. Ich verstehe es immer noch nicht.



Dadurch ging Connery aber nicht nur eine der beliebtesten Figuren des Fantasy-Genres durch die Lappen, sondern auch jede Menge Schotter. Laut Far Out Magazine sollen ihm für seine schauspielerischen Dienste ca. 10 Millionen US-Dollar Gage sowie eine 15-prozentige Gewinnbeteiligung an der gesamten Trilogie angeboten worden sein. Dies hätte den Oscarpreisträger also im Nachhinein um ungefähr 450 Millionen Dollar reicher gemacht.

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Nachdem schließlich noch weitere hochkarätige Stars wie Anthony Hopkins, Sam Neill und Patrick Stewart den Part ablehnten, bekam bekanntlich Ian McKellen den Zuschlag. Dieser lacht heute scherzhaft über seine Kollegen, dürfte ihnen aber zugleich dankbar sein, denn andernfalls hätte der Brite nie die wohl größte Rolle seiner Karriere spielen können. Und auch Herr der Ringe-Fans möchten sich ihre geliebten Filme vermutlich nicht ohne McKellen als Gandalf vorstellen – nicht mal für einen kurzen Augenblick.

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