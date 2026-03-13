James Bond-Traum für Henry Cavill endgültig geplatzt: Der Star nennt den Grund, den viele befürchtet haben

Lange Zeit galt Henry Cavill als einer der Fan-Favoriten für den James Bond-Nachfolger von Daniel Craig. Dieses Gerücht dementierte der Brite jetzt selbst mit dem Argument, was viele Fans bereits vermutet hatten.

Bereits nach James Bond 007 - Spectre wurde mit der Suche nach dem neuen James Bond begonnen, da Daniel Craig schon mit diesem Film den Anzug des Doppelnullagenten an den Nagel hängen wollte. Doch für den 25. Bond-Streifen Keine Zeit zu sterben kehrte er doch noch einmal in seiner Paraderolle zurück, dieses Mal mit einem endgültigen Abschluss. Viele Fans hatten sich Henry Cavill als seinen Nachfolger gewünscht, doch dieser kommentiert die Gerüchte nun mit einer klaren Absage.

Henry Cavill wird nicht der nächste James Bond: Das ist sein Grund dafür

Wie Collider berichtet, räumte Cavill jetzt selbst die Gerüchte um ihn als nächsten Bond aus dem Weg. Beim Casting für Casino Royale war er bereits einer der größten Konkurrenten von Craig gewesen, sein Interesse für die Rolle war dementsprechend vorhanden. In einem Interview erzählt er, dass er nie ein Angebot für die Rolle abgelehnt hätte und er wie viele andere Darsteller schon immer ein großes Interesse an dem weltweit berühmtesten Agenten hegte.

Doch mittlerweile gesteht er sich ein, dass er wahrscheinlich nicht mehr ganz dem passenden Alter eines James Bond entspricht:

Mit 42 würde ich wahrscheinlich als etwas zu alt angesehen werden, um jetzt noch anzufangen.



Fans von Henry Cavill dürften sich auf das demnächst erscheinende Highlander-Reboot freuen, für das es bereits erste Bilder gibt.

Diese Namen für den nächsten James Bond-Film stehen bereits fest

Amazon MGM hat bereits bestätigt, dass niemand Geringeres als Denis Villeneuve die Regie für den nächsten James Bond übernehmen wird. Das Drehbuch soll von Peaky Blinders-Macher Steven Knight verfasst werden. Laut Collider sind momentan Callum Turner (Masters of the Air) und Jacob Elordi (Frankenstein) die größten Favoriten für die Titelrolle.