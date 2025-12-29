James Cameron bricht mit Avatar 3 einen unfassbaren Rekord – und der nächste steht kurz bevor

James Camerons ultimatives Erfolgsfranchise Avatar entwickelt sich auch mit dem dritten Teil zum Kino-Hit. Jetzt hat die Reihe einen neuen Meilenstein erreicht.

James Cameron schafft es immer wieder. Nach den zwei enorm erfolgreichen Avatar-Filmen mit jeweils über 10 Millionen Kinobesucher:innen in Deutschland scheint jetzt auch der momentan in den Kinos laufende dritte Teil Avatar: Fire and Ash alles andere als eine finanzielle Enttäuschung zu werden. In weniger als zwei Wochen konnte der Film bereits knapp zweieinhalb Millionen Deutsche in die Kinos locken, womit er den drittbesten Kinostart des Jahres in Deutschland hinlegte. Die Reihe hat schon jetzt eine unfassbare Summe eingespielt.

Avatar 3 knackt unfassbaren Rekord an den internationalen Kinokassen

Wie The Numbers zeigt, hat mit Avatar: Fire and Ash die Avatar-Reihe als erste Trilogie aller Zeiten an den internationalen Kinokassen über 6 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet. Allein der erste Teil konnte knapp 3 Milliarden US-Dollar einnehmen und ist somit nach wie vor der erfolgreichste Film aller Zeiten. Der zweite Teil konnte sich mit einem Einspielergebnis von über 2,3 Milliarden US-Dollar den dritten Platz in der Liste sichern. Die nächsterfolgreiche Trilogie ist laut The Numbers das Sequel-Trio aus dem Star Wars-Universum mit 4,45 Milliarden.

Der dritte Teil steht derzeit kurz vor 800 Millionen US-Dollar beim internationalem Einspielergebnis und verliert laut Variety nur langsam an Fahrt. Es ist aller Voraussicht nach nur eine Frage der Zeit, ehe der Film die magische Marke von einer Milliarde US-Dollar knacken wird.

Avatar 3 steht kurz vor weiterem Rekord für James Cameron

Wenn dies eintrifft, erwirtschaftet der Film einen weiteren Rekord für seinen Regisseur, da James Cameron dann bereits mit seinem vierten Film in Folge die Marke von einer Milliarden US-Dollar erreicht hat. Den bisherigen Rekord von drei aufeinanderfolgenden Filmen mit diesem Einspielergebnis teilt sich Cameron mit den Russo-Brüdern.

Podcast: Die 10 besten Streaming-Filme 2025 bei Netflix, Amazon und Co.

Wir blicken im Podcast Streamgestöber auf das Streaming-Jahr 2025 zurück und ranken die besten Streaming-Filme bei Netflix und Co., die dieses Jahr niemand verpassen sollte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Welche bei von den Streaming-Diensten Netflix, Amazon, Apple TV und Co. produzierten Filme haben sich im letzten Jahr besonders hervorgetan? Von Fantasy-Hits über Krimi-Fortsetzungen bis zu nervenzerreißender Thriller-Spannung ist alles dabei.