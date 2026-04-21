James Cameron, Martin Scorsese und Paul Thomas Anderson haben ihren ersten und einzigen Regie-Oscar mit diesem welbekannten Schauspieler in der Hauptrolle gewonnen

Sie alle sind gefeierte Regisseure und Ikonen Hollywoods. Und sie teilen ein Erfolgsgeheimnis: den Hauptdarsteller ihrer ersten, Oscar-prämierten Regiearbeiten, der selbst eine Hollywood-Legende ist.

Wenn man die Arbeit von James Cameron, Martin Scorsese und Paul Thomas Anderson vergleicht, dann fällt schnell auf, dass die drei sehr unterschiedliche Handschriften haben. Es gibt jedoch ein verbindendes Element, das allen drei geholfen hat, den Oscar für die beste Regie zu gewinnen: ein Superstar, der selbst lange darauf warten musste, bis er seinen eigenen Oscar in der Hand halten durfte. Ihr habt sicherlich schon erraten können, dass dieser Star Leonardo DiCaprio ist.

Leonardo DiCaprio war der Oscarmagnet für drei Meisterregisseure

James Cameron und Martin Scorsese durften, mitunter dank Leo, ihren Oscar schon Jahre vor CiCaprio selbst entgegennehmen. Lediglich Paul Thomas Anderson, der seinen ersten Regiepreis erst dieses Jahr bekam, wurde nach DiCaprio ausgezeichnet. Interessanterweise haben alle drei Regisseure nur diesen einen Regie-Oscar im Regal.

Mit diesen drei Filmen gewannen sie den Regie-Oscar:

Leonardo DiCaprio gehörte viele Jahre zu den Oscar-Anwärtern, die eigentlich viel zu lange auf die Auszeichnung warten mussten. Er selbst bekam seinen Oscar nämlich für keinen der oben genannten Filme. Er erhielt seinen bisher einzigen Oscar 2015 für den Survival-Thriller The Revenant - Der Rückkehrer von Alejandro González Iñárritu.



Seht DiCaprios Leistung in den drei Oscar-Filmen

Natürlich gibt es einige, wie zum Beispiel Peter O'Toole , der ganze 25 Jahre Geduld brauchte

Hier könnt ihr euch die Trailer zu seinen herausragenden Leistungen in den Oscar-Filmen ansehen. An der Seite von Kate Winslet in Titanic bescherte er James Cameron höchstpersönlich insgesamt drei Oscars für Beste Regie, Bester Film und Bester Schnitt. Es blieb bis heute die einzige Zusammenarbeit der beiden:

Titanic - Trailer 25 Jahre (Deutsch) HD

Knapp eine Dekade später war er neben Matt Damon für Martin Scorsese ein Glücksbringer im Remake Departed - Unter Feinden. Scorsese und DiCaprio arbeiteten bis heute insgesamt schon für sechs Langspielfilme zusammen, von Gangs of New York bis Killers of the Flower Moon, und drehen bald wieder gemeinsam What Happens at Night. Departed ist hier nur eines von vielen Highlights:

Departed - Unter Feinden - Trailer (Deutsch)

Dieses Jahr durfte sich auch der gefeierte FIlmemacher Paul Thomas Anderson über seinen ersten Regie-Oscar freuen. Zwar ging DiCaprio leer aus, One Battle After Another staubte aber insgesamt sechs Oscars ab: Beste Regie, Bester Film, Bestes Casting, Bester Filmschnitt, Bestes adaptiertes Drehbuch und Bester Nebendarsteller (Sean Penn).

One Battle After Another - Trailer 2 (Deutsch) HD

Zum Weiterlesen: One Battle After Another ist einer der außergewöhnlichsten Blockbuster

Ob erst DiCaprio einem weiteren Regisseur zum Oscar verhilft, oder selbst seinen zweiten bekommt, bleibt spannend. In jedem Fall wird er bei den Academy Awards noch öfters eine Rolle spielen.