James Cameron rettete am Film-Set das Leben eines Tieres und adoptierte es danach: "Wir waren wie Brüder"

Was kann James Cameron eigentlich nicht? Filmemachen hat er drauf, Unterwasserforschung ebenso – und lebensrettende Maßnahmen an Kleintieren? Kinderspiel für den Tausendsassa.

Film-Fans wissen, dass Regisseur James Cameron schon einige seiner Protagonisten auf dem Gewissen hat. Jack (Leonardo DiCaprio) aus Titanic zum Beispiel, oder den guten Terminator (Arnold Schwarzenegger) aus Terminator 2. Für die Story, fürs Drama, versteht sich. Es gibt aber ein kleines Wesen, das er am Set seines Unterwasser-Sci-Fi-Films Abyss keineswegs dem Sensenmann überlassen wollte – und zwar aus einem überaus praktischen Grund.

James Cameron rettete Ratte am Set von Abyss, indem er das Tier reanimierte

Wie der Hollywood Reporter jüngst aus Cameron herauskitzelte, geriet ein Castmitglied aus dem Film Abyss in Lebensgefahr. Dabei handelte es sich um eine Ratte, die im Film dazu dient, die neuartige Flüssigkeitsatmung zu demonstrieren. Als der Nager drauf und dran war, zu ertrinken, sah der Regisseur ein wichtiges Zertifikat für seinen Film wegschwimmen: "Bei den Dreharbeiten zu diesem Film kamen keine Tiere zu Schaden". Das kann nicht nur Ärger mit dem Tierschutz, sondern auch mit dem Verleih geben und der PR des Films spürbar schaden.

Pragmatisch wie er ist, fackelte James Cameron nicht lange und wendete Herz-Lungen-Wiederbelebungsmaßnahmen an der Ratte an. Mit Erfolg, wie sich herausstellt, denn Beady, wie er das Tier (wohl nach seinen Knopfaugen) nannte, wurde danach vom Regisseur adoptiert:

Beady und ich wurden Freunde. Ich habe ihm das Leben gerettet. Wir waren wie Brüder. Er saß immer auf meinem Schreibtisch, während ich Terminator 2 schrieb, und er wurde sehr alt. Er schien nicht besonders traumatisiert zu sein, obwohl ich weiß, dass der Film in Großbritannien wegen Tierquälerei verboten ist.

Die Ratte Beady war allerdings nicht das einzige Crewmitglied, das beinahe ins nasse Gras gebissen hätte: Auch Cameron selbst ist dem Tod gerade so von der Sense gesprungen, während er täglich 10 bis 11 Stunden unter Wasser verbrachte. Diese harschen Drehbedingungen führten wohl auch mit dazu, dass die Stimmung am Set nicht gerade freundlich gewesen sein soll. Immerhin hatte der strenge Regisseur zu dieser Zeit etwas Liebe für eine kleine Ratte übrig.

James Camerons neuer Film läuft ab sofort im Kino

Der allerneueste Streich von Cameron ist ab dem 17. Dezember 2025 in den deutschen Kinos zu sehen. Dabei handelt es sich um das Sci-Fi-Sequel Avatar 3: Fire and Ash, bei dessen Dreharbeiten hoffentlich keine Na'avi zu Schaden kamen.

Insgesamt soll es irgendwann fünf Avatar-Filme von James Cameron geben. Bis 2031 werden wir also voraussichtlich mit Pandora-Fortsetzungen versorgt werden.