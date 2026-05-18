James Cameron setzt harte Ziele für Avatar 4 und 5: "In der Hälfte der Zeit, für zwei Drittel der Kosten"

Ganze fünf Filme sind für James Camerons Sci-Fi-Epos Avatar geplant – ein knappes halbes Jahr nach Teil 3 gibt der Regisseur nun ein Update zum Stand der letzten Teile der Reihe.

Vor einem knappen halben Jahr erschien Avatar 3: Fire and Ash und machte sich einen Namen als größter Sci-Fi-Film 2025. Fünf Teile sind für die Avatar-Reihe insgesamt in Planung. Nachdem bereits bekannt wurde, dass die letzten beiden Filme aufgrund des finanziellen Misserfolgs von Avatar 3 kürzer und billiger werden sollen, äußert sich James Cameron nun erneut zur Zukunft der Reihe.

James Cameron mit Avatar-Update: So steht es um die Sci-Fi-Reihe

Wie Collider berichtet, äußerte Cameron sich kürzlich im Empire Film Podcast mit einem Update zur Zukunft von Avatar. Nach seiner Arbeit am Konzert-Spektakel Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft: The Tour würde er sich wieder anderen Projekten widmen: etwa dem Schreiben, dem Kochen und auch Avatar 4 und 5 seien “noch immer in der Schwebe.” Er hoffe auf "neue Technologien", die die Produktion effizienter machen würden:

[Die Filme] sind unglaublich teuer und nehmen viel Zeit in Anspruch. Ich möchte sie in der Hälfte der Zeit, für zwei Drittel der Kosten umsetzen – das ist mein Maßstab. Es wird also etwa ein Jahr dauern, bis wir herausgefunden haben, wie das geht. In der Zwischenzeit werde ich schreiben und wahrscheinlich noch ein paar andere Dinge tun.

Obwohl er sehr darauf hoffe, wisse Cameron nicht sicher, ob die Saga fortgeführt werde. Es gäbe mit jedem Film von neuem einen finanziellen Erfolg zu beweisen, womit zuletzt auch Avatar 3 zu kämpfen hatte. Sollte die Reihe nicht fortgesetzt werden, versprach Cameron den Fans allerdings eine offizielle Presse-Konferenz.

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Wann können wir mit Avatar 4 und 5 rechnen?

Camerons Ankündigung schiebt das Release-Date der Fortsetzungen potentiell weiter nach hinten. Aktuell ist die Veröffentlichung von Avatar 4 noch für 2029 geplant – dieses Datum hängt aber stark vom Fortschritt und der weiteren Finanzierung der Vorproduktion ab.

Während wir über das tatsächliche Startdatum von Avatar 4 und 5 nur mutmaßen können, steht immerhin schon der Streaming-Release von Teil 3 fest: ab dem 24. Juni 2026 findet ihr Avatar: Fire and Ash im Abo bei Disney+.