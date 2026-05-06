James Cameron will einen der besten Sci-Fi-Filme aller Zeiten in 3D umwandeln

Regie-Legende James Cameron hat mit Avatar bekanntlich das moderne 3D-Kino revolutioniert. Nun denkt er darüber nach, einen seiner Sci-Fi-Klassiker nachträglich in 3D zu konvertieren.

Es gibt wohl keinen anderen Blockbuster-Regisseur, der die technologischen Möglichkeiten des Filmemachens so sehr ausreizt wie James Cameron (Titanic). Sei es die etablierte 3D-Technik in Avatar, die revolutionären Unterwasser-Aufnahmen in der Fortsetzung Avatar 2: The Way of Water oder das Performance-Capture-Verfahren in Avatar 3: Fire and Ash: Cameron setzte mehrfach Kinomaßstäbe.

Da verwundert es nicht, dass der dreifache Oscarpreisträger auch über technische Weiterentwicklungen seiner zurückliegenden Filme nachdenkt. Genau genommen, geht es um seinen dritten Spielfilm als Regisseur: Aliens – Die Rückkehr aus dem Jahr 1986.

Das actionreiche Sequel zu Ridley Scotts Meisterwerk Alien gilt längst als absoluter Sci-Fi-Klassiker und darüber hinaus als eine der besten Fortsetzungen aller Zeiten. Das ist natürlich auch Cameron nicht entgangen, der deshalb eine 3D-Konvertierung des beliebten Films in Erwägung zieht.



James Cameron plant 3D-Version von Aliens: "Dieser Film scheint zeitlos zu sein"

In einem Gespräch mit Letterboxd anlässlich des von ihm ebenfalls in 3D inszenierten Konzertfilms Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour offenbarte Cameron seine dreidimensionalen Gedankenspiele zu Aliens:

Aliens ist ein Kind seiner Zeit. Wir denken darüber nach, ihn [in 3D] zu konvertieren, denn ich weiß jetzt, dass die Werkzeuge zur Erstellung von Tiefenkarten so viel besser sind als früher. [...] Es wird eine spaßige Erfahrung. Dieser Film scheint zeitlos zu sein. Die Leute schauen ihn sich immer noch oft an.



Es wäre nicht das erste Mal, dass Cameron einem seiner früheren Werke nachträglich eine 3D-Umwandlung verpasst. 2012 tat er Selbiges mit seinem Katastrophen-Drama Titanic und 2017 mit der Sci-Fi-Action Terminator 2 – Tag der Abrechnung. Ob diese Konvertierungen wirklich notwendig waren, ist sicherlich streitbar.

Allerdings haben sich die technischen Voraussetzungen laut Cameron seitdem nochmal verbessert und könnten den Sci-Fi-Klassiker Aliens 40 Jahre nach dessen Veröffentlichung durchaus visuell (noch) beeindruckender wirken lassen.

Zum Weiterlesen: Unser großes Interview mit James Cameron zu Avatar 3

Wann könnte Aliens in 3D im Kino laufen?

Hierzu lässt sich derzeit keine konkrete Prognose treffen. Zunächst einmal müsste Cameron überhaupt die Zeit finden, um seinen Plan auch wirklich in die Tat umzusetzen. Und selbst dann kann aktuell nur schwer vorausgesagt werden, wann es so weit wäre und Aliens als 3D-Version in den Kinos starten könnte.

Derzeit hat der Regie-Visionär nämlich noch reichlich andere Projekte in der Pipeline, unter anderem zwei Avatar-Fortsetzungen und das Historiendrama Ghosts of Hiroshima.