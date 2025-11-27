James Cameron wollte vor 15 Jahren Wicked drehen und ist komplett gescheitert – das ist der Grund

James Cameron ist ein riesiger Der Zauberer von Oz-Fan und wollte daher schon vor Jahren Wicked verfilmen. Jetzt enthüllt er, warum es nicht klappte.

James Cameron wollte Wicked verfilmen, weil er die Vorlage liebt

Im Podcast The Town mit Matthew Belloni enthüllt Cameron:

Ich hätte vor längerer Zeit Wicked fast selbst gedreht. [...] Das war vor 15 Jahren. [...] Ich liebe die Geschichte. Der Zauberer von Oz ist einer meiner Lieblingsfilme.

Doch wie der Star-Regisseur erklärt, habe er "das Lied nicht finden" können (engl. "couldn't find the song"). Was genau er damit meint, ist nicht ganz klar. Vermutlich konnte er das Material nicht in eine zufriedenstellende Form gießen – er fand für sein Wicked-Lied nicht die richtigen Töne.

Schaut hier den Trailer zu Wicked Teil 2:

Wicked - Trailer 2 (Deutsch) HD

Wicked ist ein Musical von Stephen Schwartz und Winnie Holzman, das lose auf dem Roman Wicked – Die Hexen von Oz des Autors Gregory Maguire basiert. Das Buch wiederum ist von L. Frank Baums Literaturklassiker Der Zauberer von Oz und seiner legendären Kino-Adaption von 1939 inspiriert.

Für die Zukunft schließt Cameron trotz des Wicked-Scheiterns eine Musical-Adaption nicht aus. Zunächst aber hat er mit dem Avatar-Franchise alle Hände voll zu tun. Aber wer weiß? Der Wicked 2-Erfolg könnte potenziell einen jahrelang Franchise-Ausbau auslösen, in dem auch Epos-Meister Cameron seinen Platz hätte.

