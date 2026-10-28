Der neue Aragorn-Star Jamie Dornan bricht sein Schweigen zu seiner Herr der Ringe-Rolle: "Wird für immer Viggo sein"

Jamie Dornan wird im neuen Herr der Ringe-Film The Hunt for Gollum in die Rolle von Aragorn schlüpfen. Wie der Fifty Shades of Grey-Star jetzt erklärte, steht er damit unter mächtigem Druck.

Vielen Herr der Ringe-Fans wird es schwerfallen, sich ein anderes Gesicht unter Aragorn vorzustellen, als das von Viggo Mortensen. Der Schauspieler verkörperte den Waldläufer und König von Gondor in Peter Jacksons Fantasy-Trilogie und ging damit in die Filmgeschichte ein. Im neuen Herr der Ringe-Film The Hunt for Gollum wird Mortensen jedoch nicht in der Rolle zurückkehren, sondern macht Platz für Jamie Dornan. Wie der Fifty Shades of Grey-Star jetzt erklärte, sei dies kein einfaches Vermächtnis.

Jamie Dornan steht als neuer Aragorn in The Hunt for Gollum unter Druck

Im Gespräch mit der italienischen Plattform L'Officiell wurde Dornan nach seiner großen Herr der Ringe-Rolle gefragt. Dabei erklärte der Schauspieler, dass er gar nicht erst versuchen wolle, sich mit dem großen Viggo Mortensen zu vergleichen:

Da ist Druck, wenn man in diese Fußstapfen tritt. Ich wurde gebeten, eine extrem ikonische Rolle zu verkörpern, und ich tue mein bestes. Aber für mich wird Aragorn für immer Viggo sein. Seine Performance ist eine meiner liebsten aller Zeiten und ich fühle mich geehrt, zu versuchen, auch nur etwas von der Energie zurückzubringen, die er der Figur verliehen hat. Es gibt keinen Teil von mir, der versucht, ihn zu überbieten.

Neben der großen Erwartungen der Fans und dem immensen Druck der Filmtrilogie hat Dornan jedoch bereits einige Unterstützer im Rücken – allen voran Regisseur Andy Serkis und Viggo Mortensen höchstpersönlich. Wie Serkis kürzlich in einem Interview erklärte, habe er keinerlei Zweifel an Dornans Können als Aragorn:

Ich werde alle Diskussionen über das Casting aufheben. Abgesehen davon sind wir begeistert, dass Jamie es macht. Ich meine, wir sind absolut begeistert. Und übrigens, Viggo ist es auch.

Jamie Dornan ist nicht das einzige neue Gesicht im Herr der Ringe-Bunde. In The Hunt for Gollum werden unter anderem Titanic-Ikone Kate Winslet sowie The White Lotus-Shootingstar Leo Woodall zu sehen sein. An prominenten Rückkehrer:innen dürfen Fans unter anderem Elijah Wood als Frodo, Ian McKellen als Gandalf sowie Lee Pace als Thranduil erwarten.

Wann kommt The Hunt for Gollum ins Kino?

Der neue Herr der Ringe-Film wird gerade auf Hochtouren in Neuseeland gedreht. Die Arbeiten werden jedoch noch eine ganze Weile anhalten. Letztlich wird es noch bis zum 16. Dezember 2027 dauern, bis wir uns von Jamie Dornan als Aragorn auf der großen Leinwand überzeugen können.

Zum Weiterlesen: Alle wichtigen Infos zu The Hunt for Gollum

Bis dahin dürfen sich Fans jedoch schon in zwei Wochen auf die 3. Staffel der Herr der Ringe-Serie Die Ringe der Macht bei Amazon Prime Video freuen. Außerdem wird mit Shadow of the Past noch ein weiterer Herr der Ringe-Kinofilm geschrieben. Einen Überblick über die Herr der Ringe-Zukunft erfahrt ihr gesammelt in unserem Podcast:

Podcast zur Herr der Ringe-Zukunft erklärt: Wo die Reise bei Amazon und im Kino hingeht

Neben der Amazon-Serie Die Ringe der Macht, die 2026 in ihre 3. Staffel startet, regt sich mit kommenden Kinostarts noch mehr im verfilmten Mittelerde-Kosmos nach J.R.R. Tolkiens Buchvorlagen. Wir sortieren für euch die kommenden Herr der Ringe-Projekte und erklären, was hinter jedem einzelnen steckt.

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