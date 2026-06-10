Jan Böhmermann-Fans aufgepasst: ZDF bringt beliebtes TV-Format zurück – und zwar schon diesen Monat

Jan Böhmermann ist aktuell vor allem durch sein ZDF Magazin Royale bekannt. Doch in wenigen Wochen kehrt ein eigentlich abgesetztes Format zurück.

Jan Böhmermann gehört mit dem ZDF Magazin Royale weiterhin zu den bekanntesten Gesichtern des Senders. In diesem Jahr will er mit seinem Satiremagazin jedoch kürzertreten und anderen Formaten mehr Beachtung schenken – darunter auch einer Show, die vor einiger Zeit abgesetzt wurde.



Böhmi brutzelt kommt schon im Juli zurück

Im letzten Jahr wurde das Kochformat Böhmi brutzelt laut ZDFneo endgültig abgesetzt. Die Sendersprecherin nannte zwar keine Gründe für das Aus, doch es könnten schwächelnde Quoten dahinterstecken.



Am 18. Juli kehrt die ikonische Kochsendung Böhmi brutzelt zurück. Die Show läuft wie gewohnt samstags um 19:45 Uhr auf ZDFneo. Vorerst sind acht neue Folgen geplant, produziert von Unterhaltungsfernsehen Ehrenfeld.



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Wie in den vorigen Staffeln sind wieder prominente Gäste eingeplant – in der ersten Folge greift Tim Mälzer dem Satiriker unter die Arme. Weitere Gäste wurden noch nicht angekündigt. Böhmermann freut sich über das Comeback seines Kochformats, wie er in einer Pressemitteilung verrät:



Ich liebe diese Show! Ich liebe es mit meinen Gästen zu kochen und zu quatschen und am Herd neue Menschen kennenzulernen.

Seit Anfang des Jahres hat das ZDF den Exklusivvertrag mit Jan Böhmermann aufgelöst. Dementsprechend produziert der Satiriker weniger Ausgaben des ZDF Magazin Royale und fokussiert sich vermehrt auf andere Formate wie Lass dich überwachen und das wiederbelebte Böhmi brutzelt.

