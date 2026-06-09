Jason Momoa verlässt heiß erwartete Sci-Fi-Spieleverfilmung, die schleunigst Ersatz braucht

Videospiel-Fans müssen jetzt tief durchatmen. Die vielversprechende Adaption des Sci-Fi-Hits Helldivers hat mit Jason Momoa ihren Hauptdarsteller verloren.

Sci-Fi-Action ohne Jason Momoa: Das Helldivers-Team sucht neuen Hauptdarsteller

Jason Momoa hat offenbar keine Lust, fremde Planeten gegen Alienhorden zu verteidigen. Das könnte man jedenfalls aus den neuesten Entwicklungen zur Sci-Fi-Videospiel-Adaption Helldivers herauslesen: Der DC-Star

Wie Deadline berichtet, wird Momoa (Aquaman, Supergirl) nicht mehr zur Besetzung des heiß erwarteten Projekts gehören. Offizielle Stellungnahmen von den Produzenten Sony Pictures und PlayStation Productions oder gar Momoa selbst gibt es bisher nicht.

Helldivers spielt in einer skurrilen Sci-Fi-Welt, in der die Spieler:innen den Planeten Super Earth gegen aggressive Aliens verteidigen müssen. Sie gehören dabei zu einer Einheit der titelgebenden Elitetruppe der Helldivers. Bisher sind zwei Videospiel-Teile des Franchises erschienen, der letzte verkaufte laut Deadline-Bericht bisher 12 Millionen Einheiten auf mehreren Plattformen.

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, wo wir täglich über 3 Millionen Fans mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen. Jason Momoa hat den besten Auftritt im Sci-Fi-Spektakel des Sommers

Für die Macher, zu denen auch Regisseur Justin Lin (Fast & Furious 5, Fast & Furious 6) gehört, muss nun schnellstmöglich ein Ersatz her. Wie weit die Bemühungen in dieser Hinsicht gediehen sind, ist nicht bekannt.

Wann kommt die Helldivers-Adaption ins Kino?

Der bisherige Kinostarttermin am 10. November 2027 ist noch aktuell, könnte sich aber in Zukunft verschieben – je nachdem, wie schnell das Team einen neuen Hauptdarsteller findet.

Podcast mit Sci-Fi-Frust: 10 Netflix-Absetzungen, die wir nie verzeihen werden

Netflix setzt viele gute Serien einfach ab und hinterlässt Fans mit offenen Enden, nervigen Cliffhangern und vor allem viel Frust: Wir blicken zurück auf 10 Netflix-Absetzungen, die uns besonders hart getroffen haben:

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10 Netflix-Serien, deren abrupte Enden wir Netflix nie verzeihen können, nehmen wir im Podcast genauer unter die Lupe und diskutieren die unterschiedlichen Gründe für die Absetzung. Mit dabei sind unvollendete Fantasy-Shows, besonders gemeine Absetzungen trotz versprochener Verlängerung sowie das unrühmliche Ende eines ganzen Serienuniversums.