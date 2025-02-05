Jason Statham bereut eine Action-Szene seiner Karriere besonders: "Hätte es nicht tun sollen"

Jason Statham macht viele seiner Stunts selbst und ist dabei nicht selten knapp dem Tod entkommen. Einen gefährlichen Stunt bereut der Star ganz besonders.

Neben Tom Cruise, Charlize Theron und Sylvester Stallone gehört Jason Statham zur A-Riege der Action-Stars unserer Zeit. Der Schauspieler geht für seine Filme meist in die Vollen und lässt sich selbst bei krassen Szenen selten von einem Stuntman vertreten. Viele dieser Entscheidungen hätte der Transporter-Star heute jedoch anders getroffen.

Jason Statham bereut gefährlichen Stunt bei dieser Transporter 2-Szene

Wie Statham schon 2012 gegenüber Metro erklärte, habe seine Arbeit am Action-Kracher The Transporter dafür gesorgt, dass gegenüber Statham gewisse Erwartungen gestellt wurden – auch jene, die er an sich selbst stellte:

Ich habe Transporter mit Luc Besson gemacht und habe schließlich fast alles selbst gemacht. Von diesem Tag an war es schwierig, zu versuchen, die Dinge zu ändern – bis ich es nicht mehr konnte.

Während seiner Karriere trug Statham mehrfach schwere Verletzungen durch gefährliche Stunts davon und ist dem Tod laut eigener Aussage mehrfach nur knapp von der Schippe gesprungen. Eine Action-Szene in Transporter 2 – The Mission sei Statham dabei besonders im Gedächtnis geblieben, wie er 2023 gegenüber Collider verriet:

Ich habe einen kleinen Sprung in Transporter 2 gemacht. Ich bin vom Ende eines Jet Skis auf einen Bus gesprungen. Das war kein sicherer Stunt. Ich hätte es nicht tun sollen, es gab kein Sicherheitskabel, aber ich habe es einfach gemacht. Wenn ich das Ende des Busses verfehlt hätte, wäre ich mit 30 Meilen pro Stunde mit dem Gesicht auf den Beton geknallt.

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Wo könnt ihr die Transporter-Filme mit Jason Statham schauen?

Wenn ihr die gefährlichen Action-Szenen von Jason Statham noch einmal selbst erleben wollt, könnt ihr Transporter 2 aktuell bei Filmtastic streamen – die Plattform gibt es auch als Amazon-Channel. Dort streamt ebenfalls der dritte Teil der Reihe. Für den ersten Teil müsst ihr zu RTL+ wechseln.