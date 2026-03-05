Jason Statham ist zurück – sein neuer Film verspricht ein knallhartes Action-Feuerwerk [Anzeige]

Jason Statham-Fans bekommen bald wieder einen neuen Film mit dem Action-Star im Kino zu sehen. Hier erfahrt ihr, warum ihr Shelter nicht verpassen solltet.

Wenige Action-Stars liefern so konstant ab wie Jason Statham (Crank). Praktisch jedes Jahr gibt es einen neuen Film mit dem Schauspieler im Kino zu sehen und auch 2026 ist da keine Ausnahme. Schon sehr bald startet mit Shelter ein frischer Statham-Streifen auf der großen Leinwand, der beste Unterhaltung verspricht. Dafür steht auch die Wahl des Regisseurs, der neben dem Hauptdarsteller hinter dem Film steckt.

Neuer Action-Kracher mit Jason Statham im Kino: Das erwartet euch bei Shelter

In Shelter spielt Statham den Ex-Eliteagenten Michael Mason, der sich auf eine schottische Insel zurückgezogen hat und ein ruhiges Leben führt. Die friedliche Stimmung kippt jedoch, als ihn sein früherer Auftraggeber aufspürt und ausschalten will. Dazu kommt ein Mädchen namens Jessie (Bodhi Rae Breathnach), das Mason zuvor vor dem Ertrinken gerettet hat. Erst dadurch ist seine Identität aufgeflogen und der Protagonist muss mit seinem unfreiwilligen Anhängsel quer durch London fliehen, die brutalen Verfolger immer dicht an ihren Fersen.

Hier könnt ihr noch einen Trailer zu Shelter schauen:

Shelter - Trailer (Deutsch) HD

Neben Jason Statham und der britischen Nachwuchsschauspielerin Bodhi Rae Breathnach sind in Shelter weitere Stars wie Bill Nighy (Pirates of the Caribbean – Fluch der Karibik 2) und Naomi Ackie (Blink Twice) zu sehen.

Mit Ric Roman Waugh als Regisseur wurde der Film von einem echten Fachmann des Genres inszeniert. Der Filmemacher, der auch als Schauspieler und Stuntman tätig ist, hat Action-Highlights wie Angel Has Fallen, Greenland und Greenland 2 sowie Kandahar gedreht, die alle mit Gerard Butler als Star besetzt waren. Für Shelter hat er jetzt den Action-Star gewechselt, um mit Statham wieder heftige Kämpfe und packende Verfolgungsjagden auf die Leinwand zu bringen.

Wann startet Shelter mit Jason Statham im Kino?

Action-Fans müssen sich nur noch bis zum 26. März 2026 gedulden. Dann läuft Shelter in den deutschen Kinos. Im Trailer zu Shelter wird schon deutlich, dass Statham-Fans wieder knallharte Fights und kreative Kills geliefert bekommen.

Der Film, der übrigens auch von Horror-Meister Stephen King in den höchsten Tönen gelobt wurde, dürfte aber auch allen gefallen, die Action mit emotionalen Zwischentönen à la Logan – The Wolverine oder Léon – Der Profi feiern. Die Dynamik zwischen Stathams Profikiller und dem Mädchen an seiner Seite erinnert jedenfalls stark an Genre-Höhepunkte dieser Art.