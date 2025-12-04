Jason Statham meldet sich mit neuem Action-Kracher zurück: Erster Trailer teast jede Menge kreative Kills

Auf kaum eine Konstante ist in der Filmwelt mehr Verlass, als auf einen neuen Jason Statham jedes Jahr. Sein neuester Film Shelter hat nun einen ersten Trailer bekommen.

Bereits das vierte Jahr in Folge soll nun das neue Jahr mit einem neuen Jason Statham-Actionfilm beginnen. 2023 bekamen wir seine letzte Kollaboration mit Guy Ritchie in Operation Fortune und in den letzten beiden Jahren seine Zusammenarbeiten mit David Ayer in The Beekeeper und A Working Man. Für seinen neuen Film Shelter ist jetzt ein erster Trailer erschienen.

Schaut hier den Trailer zu Shelter:

Shelter - Trailer (English) HD

Jason Statham im Trailer zu seinem neuen Film Shelter

In Shelter spielt Statham den ehemaligen Auftragskiller Mason, der sich auf eine schottische Insel zurückgezogen hat. Schon bald ist ihm jedoch sein alter Arbeitgeber auf den Fersen, der mit allen Mitteln versucht, ihn auszuschalten. Daraus ergibt sich eine wilde Jagd durch Großbritannien, bei der Mason zu allem Überdruss auch noch auf ein kleines Mädchen (Bodhi Rae Breathnach) aufpassen muss, welches er zunächst lediglich vorm Ertrinken retten wollte. Der erste Trailer verspricht das Potenzial einer etwas emotionaleren Geschichte als in den letzten Statham-Ablegern.

Regie führte dieses Mal niemand Geringeres als der ehemalige Stuntman Ric Roman Waugh, der unter anderem auch demnächst die Fortsetzung zu seinem Katastrophenfilm Greenland in die Kinos bringt, zu der auch erst vor kurzem ein erster Trailer erschienen ist. Neben Statham sind auch Bill Nighy (Alles eine Frage der Zeit, Hot Fuzz) und Naomi Ackie (Blink Twice, Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody) mit von der Partie.

Wann und wo kann man Shelter mit Jason Statham sehen?

Fans von Jason Statham können sich freuen, denn Shelter startet schon ganz bald in den deutschen Kinos, nämlich am 5. Februar 2026. Fans des Regisseurs müssen noch weniger warten, denn Greenland 2: Migration mit Gerard Butler startet bereits am 8. Januar 2026 in den deutschen Kinos.