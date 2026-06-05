Jason Statham spielt sich in neuem Action-Thriller selbst – der Film vom John Wick-Macher kommt 2027 ins Kino

Nach all den Jahren im Geschäft bringt Action-Star Jason Statham noch immer im Jahrestakt neue Filme in die Kinos. In einem 2027 erscheinenden Action-Thriller von einem der John Wick-Schöpfer wird er sich selbst spielen.

Kaum jemand scheint derzeit so unaufhaltbar zu sein, wie Jason Statham. Der 58-jährige Action-Star aus Shirebrook in England bringt zurzeit im halbjährlichen Takt einen neuen Film in die Kinos. Anfang des Jahres startete mit Shelter noch einer seiner besseren Auftritte der letzten Jahre und bereits im August kommt mit Mutiny sein nächster Film, zu dem es auch schon einen Trailer gibt.

Nächstes Jahr erscheint jedoch ein Film, der ein wenig aus dem Schema des Jason Statham-Films auszubrechen scheint, da der Brite sich dort selbst spielen wird.



Jason Statham wird sich selbst spielen und erinnert dabei an seine bislang lustigste Rolle

Wie The Hollywood Reporter berichtet, startet nächstes Jahr die Actionkomödie Jason Statham Stole My Bike, in der der Schauspieler sich selbst verkörpern wird. Der Film wird als ein Metakommentar auf die Karriere von Jason Statham angelegt und seine Rolle soll an den Agenten aus Spy - Susan Cooper Undercover erinnern, der bis heute zu seinen lustigsten Rollen gehört.

Genauere Informationen über den Inhalt des Drehbuchs von Alison Flierl sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Inszeniert wird der Film von dem Co-Schöpfer des John Wick-Franchise und ehemaligem Stuntman David Leitch. Sein Können als Regisseur von Actionkomödien konnte er mit Filmen wie Deadpool 2, The Fall Guy und Bullet Train bereits unter Beweis stellen.

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Wann und wo kann man Jason Statham Stole My Bike sehen?

Auch wenn der Film bereits nächstes Jahr starten soll, wird er nicht einmal der übernächste Jason Statham Film in den Kinos sein. Diesen Sommer kommt mit Mutiny sein zweiter Film für dieses Jahr und zu Beginn des nächsten Jahres soll bereits The Beekeeper 2 in den Kinos starten. Für Jason Statham Stole My Bike wurde jetzt ein Kinostart für die USA am 6. August 2027 bekannt gegeben.