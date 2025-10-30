Jason Statham und Guy Ritchie drehen ihren 6. (!) Film zusammen: Fans werden die Story des Action-Thrillers lieben

Action-Star Jason Statham und Kultregisseur Guy Ritchie sind schon zum unzertrennlichen Duo geworden. Bald wollen sie gemeinsam noch einen Film drehen, der nach abgefahrener Unterhaltung klingt.

Seit fast 30 Jahren haben Kultregisseur Guy Ritchie und Action-Star Jason Statham schon für fünf Filme zusammengearbeitet. Nach Werken wie Snatch, Cash Truck und Operation Fortune soll bald noch ein Projekt des Duos entstehen. Jetzt wurde der neue Action-Thriller von Ritchie und Statham enthüllt.

Guy Ritchie und Jason Statham wollen Action-Thriller aus Layer Cake-Universum drehen

Wie Variety exklusiv berichtet, wollen der Regisseur und der Schauspieler als nächstes den Action-Thriller Viva La Madness drehen. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Autor J.J. Connolly aus dem Jahr 2011, der wiederum den Vorgänger Layer Cake fortsetzt.

Eine Adaption dieser ersten Geschichte existiert bereits mit Daniel Craig in der Hauptrolle. Ritchies Film soll jedoch eine eigenständige Version sein, die sich vom Buch löst und auch keine Verbindung zum Matthew Vaughn-Film von 2004 aufweisen soll. Vor gut 10 Jahren sollte außerdem schon eine Serienversion des Stoffs kommen, die nie realisiert wurde.

Hier könnt ihr noch den Trailer zu Layer Cake mit Daniel Craig schauen:

Layer Cake - Trailer (English) HD

In Viva La Madness spielt Statham den Drogendealer X, der sich nach einem brenzligen Job erstmal in der Karibik zur Ruhe gesetzt hat. Als er sich doch noch zurück nach London wagt, wird er sofort wieder in einen Strudel aus Drogen, Sex und schmutzigem Geld gezogen. Klingt also schon jetzt nach perfekter Unterhaltung für Fans des Duos.

Bisher haben Ritchie und Statham die folgenden Filme zusammen gedreht:

Wann startet Viva La Madness im Kino?

Laut Variety soll die Produktion des Action-Thrillers im Januar 2026 beginnen. Statham ist bisher das einzige feste Cast-Mitglied. Wenn der Dreh wie geplant starten kann, rechnen wir nicht vor Frühjahr 2027 mit dem Kinostart von Viva La Madness.

Wenn ihr euch mit dem Crime-Universum schon mal in Stimmung bringen wollt, dann könnt ihr Layer Cake zurzeit im Netflix-Abo streamen. Ritchies und Stathams letzte Zusammenarbeit Operation Fortune könnt ihr bei VoD-Anbietern wie Amazon Prime leihen oder kaufen.