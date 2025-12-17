Jason Stathams bester Film der letzten Jahre ist bei Amazon Prime: Knallharte Action trifft auf die bizarrste Geheimorganisation des Jahrzehnts

Wir haben auf Amazon Prime und dann auf die Uhr geschaut und festgestellt: Es ist mal wieder Jason Statham-Zeit! Diesmal mit gewohnt schonungsloser Action und einer wahrlich seltsamen Geheimorganisation.

Jason Statham ist wieder am Start, und so wie sich das für den Meister der charmant-kantigen britischen Haudrauf-Kunst gehört, geht es wunderbar hart zu. Am besten mixt man das noch mit einer geheimnisvollen Vergangenheit des Protagonisten, in der er besagte Haudrauf-Kunst gelernt hat. Nur wird es dabei diesmal ganz schön bizarr, voller Wortspiele – und honigsüß.

Wer Statham kennt, und Action-Fans tun das nun seit gut zwei wunderbaren, Backpfeifen-geladenen Jahrzehnten, liebt ihn auch für seine abgefahreneren Filmographie-Einträge. The Beekeeper zog mit seiner absurden Prämisse dieses Jahr in die heiligen Hallen der schrägen Statham-Vehikel ein. Jetzt könnt ihr den Film im Streaming-Abo bei Amazon Prime schauen.

In The Beekeeper muss Jason Statham als Imker mit dunkler Vergangenheit ein letztes Mal in den Kampf ziehen

Adam Clay (Statham) führt ein beschauliches Leben im Ruhestand. Liebevoll kümmert er sich um seine Bienenvölker und produziert seinen Honig. Seine Nachbarin Eloise ist eine nette ältere Dame, mit der er sich gut versteht. Als ebendiese Nachbarin eines Tages einem bösen Betrug aufsitzt und all ihr Vermögen und das ihrer Wohltätigkeits-organisation verliert, sieht sie keinen Ausweg mehr.

Clay findet nach ihrem Suizid ihre Leiche – was ihn für Eloises Tochter und FBI-Agentin Verona (Emmy Raver-Lampman) sofort verdächtig macht. Er entzieht sich ihr jedoch schnell. Für ihn gilt das gängige Gesetz nicht, denn er gehört einer Organisation an, die für besonders geheime Aufträge von nationalem Interesse herangezogen wird: den Beekeepern, die wie Imker im Bienenstock die natürliche Ordnung im Land wahren sollen.

Während Verona verzweifelt versucht, den Todesfall ihrer Mutter in allen Details aufzudecken und Clay zu schnappen, packt der seine Waffen zusammen. Er hat nichts als Rache im Sinn. Denn die Mistkerle, denen Eloise zum Opfer gefallen ist, haben vor, die Schwächsten der Bevölkerung immer weiter auszunehmen. Und das kann Clay auf gar keinen Fall zulassen.

The Beekeeper ist einer der unterhaltsamsten und bösesten Jason Statham-Filme der letzten Jahre

Rache ist honigsüß. Das beweist Adam Clay in The Beekeeper äußerst befriedigend, wenn Bösewichte auf effektivste und kreativste Weise ausgeschaltet werden. Mit jedem Schauplatz gibt es neue Möglichkeiten, sich lästiger Angreifer zu entledigen. Das tut alles so weh, wie es muss, und macht so viel Spaß, wie es soll.

So prügelt sich Statham munter bis in die höchsten Ämter der USA hinauf, während Honig in Strömen fließt und es links und rechts klassische Action-Parolen hagelt. The Beekeeper scheut sich nicht davor, aus seinem Titel und seiner schonungslos bizarren Geheimorganisation von vogelfreien Imkern jeden nur erdenklichen Spruch herauszuholen.

Der Humor ist ruppig, voll auf die Zwölf und doppelt bitterböse. Aber genau von diesem Cocktail der Beklopptheit lebt dieser Film. Daher sei selbst allen Originalton-Genießer:innen diesmal die deutsche Synchro ans Herz gelegt, die aus diesem Cocktail alles rausholt, was möglich ist.

Wem nach dem Duft von Honig und Blut ist, der kann The Beekeeper jetzt im Streaming-Abo bei Amazon Prime genießen.

Der Artikel erschien erstmals im September 2024 bei Moviepilot. Wir haben ihn für euch aktualisiert.